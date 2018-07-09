Karayolları (KGM) 662 Mülakatsız Kamu Personeli Alımı Duyurusu Yayımlandı

DPB'de beklenen duyuru yayımlandı.

10 Temmuz tarihli DPB duyurusunda Karayolları Genel Müdürlüğüne 662 adet kamu personeli alımı yapılacağına yer verildi.

Resmi duyuru şu şekilde;

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 4 üncü maddesinin (B) fıkrası hükümleri ile 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” a göre Genel Müdürlüğümüz Merkez ve Taşra teşkilatında istihdam edilecek 662 adet sözleşmeli personel pozisyonuna Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından doğrudan yapılacak merkezi yerleştirme ile personel istihdam edilecektir.

Başvuru yeri ve başvuru tarihleri: Söz konusu yerleştirme işlemine dair duyuru ve ilgili kılavuzlar Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı’nın internet sitesinde (http://www.osym.gov.tr) yayımlanmıştır. Adaylar tercihlerini 10 -16 Temmuz 2018 tarihleri arasında internet yoluyla

ÖSYM’ye göndereceklerdir. İnternetten tercih gönderme işlemleri, 16 Temmuz 2018 tarihinde saat 23:59’da sona erecektir.

Yerleştirme işlemlerinin sonuçlanmasından sonra yerleşen adaylara ilişkin duyurular Genel Müdürlüğümüz internet sitesinde yayımlanacaktır.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA