Kamuya En Az Lise Mezunu 313 Memur Personel Alımı İçin Son Başvuru: 2 Şubat 2018

Kamu kurum ve kuruluşları Devlet Personel Başkanlığı resmi internet sayfası üzerinden memur alım ilanı yayımlamaya devam ediyor.

DPB aracılığıyla yayımlanan ilanlardan bazıları için başvurularda son günlere girildi. Buna göre Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Göç İşleri Genel Müdürlüğü, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı, YÖK, Milli Savunma Bakanlığı, Yargıtay Başkanlığı ve Üniversiteler, en az lise mezunu adaylar arasından personel alımı yapıyor. Bu ilanlara başvurular için son gün ise 2 Şubat 2017 olarak açıklandı.

Yargıtay 110 Personel Alımı

Yargıtay Başkanlığı en az lise mezunu adaylar arasından zabıt katibi, hizmetli, destek personeli (tesisat), (marangoz), (asansör) İnşaat, Elektrik, Makine Mühendisi ve mütercim pozisyonlarına personel alımı yapılacağı açıklandı. Yapılacak alımda kadro dağılımı şu şekilde açıklandı: 52 zabıt katibi, 45 hizmetli, 3 destek personeli (tesisat), 1 destek personeli (asansör), 1 destek personeli (marangoz), 2 İnşaat, 1 Elektrik, 2 Makine Mühendisi ve 3 mütercim. Başvuru şartlarının detaylarına ve başvuru ekranına gitmek için TIKLAYIN

Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı 2 Personel Alımı

TYB tarafından yayımlanan ilanda Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Uzman Yardımcısı pozisyonunda istihdam etmek üzere 2 adet personel alımı yapılacağı açıklandı. İlanın detayları için TIKLAYIN

Göç İdaresi Başkanlığı 20 Personel Alımı

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğünce yayımlanan ilanda, Genel İdare Hizmetleri Sınıfında istihdam etmek üzere 20 Göç Uzman Yardımcısı alımı yapılacağı açıklandı. 4 yıllık eğitim veren fakültelerin, Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinden mezun olanlar arasından KPSS puanı ile yapılacak alımın detayları için TIKLAYIN

Enerji Bakanlığı 30 Personel Alımı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yayımlanan ilanlarda 10 adet Avukat ve 20 adet Enerji ve Tabii Kaynaklar Uzman Yardımcısı alımı olmak üzere toplamda 30 personel alımı yapılacağı açıklandı. Başvuruları 2 Şubat'ta sona erecek memur alımının detaylarına gitmek için TIKLAYIN

YÖK 4 Personel Alımı

YÖK tarafından yayımlanan ilanda bilişim personeli pozisyonunda istihdam etmek üzere 4 personel alımı yapılacağı açıklandı. Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden mezun adaylar arasından yapılacak alımın detayları için TIKLAYIN

İnönü Üniversitesi 50 Personel Alımı

İnönü Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada 50 hemşire alımı yapılacağı açıklandı. Üniversiteden yapılan bilgilendirmede - Yükseköğretim kurumlarının Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri veya Sağlık Memurluğu lisans programlarının birinden mezun, 2016 KPSS'ye giren ve diğer başvuru genel şartlarını taşıyanlar arasından 50 personel alımı yapılacağı açıklandı. Detaylar için TIKLAYIN

Milli Savunma Bakanlığı 42 Personel Alımı

Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve Nato Pol. Tesisleri İşletmesi en az lise mezunu adaylar arasından personel alımı yapacağını geçtiğimiz hafta duyurdu. DPB aracılığıyla yayımlanan yeni memur alım ilanında farklı pozisyonlarda istihdam etmek üzere 42 personel alımı yapacağını duyurdu. Başvuru detayları için TIKLAYIN

Akademik İlanlar

Ardahan Üniversitesi 1 akademik personel alımı yapıyor.

Giresun Üniversitesi 10 akademik personel alıyor.

Namık Kemal Üniversitesi 37 akademik personel alıyor.

RTE Üniversitesi 7 akademik personel alıyor.

Memur ve personel alım ilanları için;

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