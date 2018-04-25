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Kamuya En Az Lise Mezunu 206 Personel Alımı Başvurusu İçin Son Gün: 26 Nisan 2018

Farklı kamu kurum ve kuruluşları, en az lise mezunu adaylar arasından toplamda 206 personel alımı yapıyor. Yayımlanan ilanlara başvuru için son saatlere girildi.

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Kamuya En Az Lise Mezunu 206 Personel Alımı Başvurusu İçin Son Gün: 26 Nisan 2018

Farklı kamu kurum ve kuruluşları, en az lise mezunu adaylar arasından toplamda 206 personel alımı yapıyor. Yayımlanan ilanlara başvuru için son saatlere girildi.

25 Nisan 2018 Çarşamba 16:32
Kamuya En Az Lise Mezunu 206 Personel Alımı Başvurusu İçin Son Gün: 26 Nisan 2018

Kamu kurum ve kuruluşları tarafından yayımlanan ilanlara başvuru için son saatlere girildi.

Devlet Personel Başkanlığı resmi internet sayfası aracılığıyla yayımlanan ilanlarda farklı kamu kurumları, en az lise mezunu adaylar arasından kamu personeli alımı yapacaklarını duyurdu. Yayımlanan ilanlara başvuru için son günün 26 Nisan 2018 Perşembe olduğu açıklandı. 

BAŞVURU ŞARTLARI

İlanlara başvuru yapacak adayların T.C. vatandaşı olması, kamu haklarından mahrum olmaması, adli sicil kaydı olmaması, atanacağı görevi yapmaya engel herhangi bir sağlık sorunu olmaması ve aşağıdaki eklerde belirtilen genel şartları taşıyor olması gerekmektedir.

Yayımlanan ve başvurusu 26 Nisan'da bitecek ilanlarda kurumların personel alımları şu şekilde;

Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. en az lise mzunu 13 personel alımı yapıyor. İlanın detayları için TIKLAYIN

Ankara Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü sözleşmeli pozisyonda istihdam etmek üzere 1 adet Misafir Sözleşmeli Bale Sanatçısı alımı yapıyor. İlan detayı için TIKLAYIN

Uludağ Üniversitesi, farklı kadrolarda istihdam etmek üzere toplamda 191 adet kamu personeli alımı yapıyor. İlan detayları için TIKLAYIN

Nünberg Başkonsolosluğu en az lise mezunu KPSS şartsız 1 adet sözleşemli sekreter alımı yapıyor. İlan detayları için TIKLAYIN

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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