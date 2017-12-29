Kalkınma Bakanlığı Personel Alımı Yapacak! Başvuru Şartları ve Tarihleri Açıklandı

Kalkınma Bakanlığı Uzman Yardımcısı alımı yapacak. Kalkınma Bakanlığı'nın resmi sitesinden ve Devlet Personel Başkanlığı'ndan az önce yapılan duyuruda, Bakanlığın giriş sınavı sonuçlarına göre GİH sınıfının 8 ve 9'uncu derecelerine 13 kişilik planlama uzman yardımcısı alımı yapacağı belirtildi.

Bakanlıktan yapılan duyuruda alım ve kontenjanla ilgili şuı ifadelere yer verildi ,"Kalkınma Bakanlığına Planlama Uzman Yardımcısı alımı için giriş sınavı yapılacaktır. Genel İdare Hizmetleri sınıfının 8 ve 9 uncu derecelerine atanacak toplam 13 adet kadro için alınacak Planlama Uzman Yardımcılarının bölüm ve kontenjanları aşağıda belirtilmiştir"

Planlama Uzman Yardımcısı sınavına başvurmak isteyen adayların en az lisans mezunu olması, 35 yaşını doldurmamış olması, İngilizce, Almanca, Fransızca dillerinden en az biri için sınav tarihinden önceki beş yıl içinde yapılmış Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az yetmiş (70) puan almış olması gerekmektedir. Ayrıca adayların KPSS'ye girmiş olması gerekiyor. Burada dikkate alınacak puan türleri ve kontenjan bilgisi aşağıdaki gibi ;

Başvurular İnternet üzerinden 22 Ocak ile 5 Şubat 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Şahsen ya da posta yoluyla başvurular kabul edilmeyecek. Adayların www.kalkinma.gov.tr üzerindeki Planlama Uzman Yardımcılığı giriş sınav başvurusunu takip etmesi buradaki başvuru formunu doldurması ve gerekli belgeleri son başvuru tarihinden önce ilgili sayfa üzerinden yüklemesi gerekiyor.

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