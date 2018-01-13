Kalkınma bakanlığı Memur Alımı Başvuruları Ne Zaman Başlıyor? (KPSS ve Mezuniyet Şartı)

Kalkınma Bakanlığı memur alımına başvurular henüz başlamadı. Bakanlık bünyesinde memur olmak isteyen adaylar Kalkınma Bakanlığının memur alımı ilanına başvuruların ne zaman başlayacağını araştırmaya başladı. Biz de Kpsscafe.com.tr olarak memur olmak isteyen adaylara Kalkınma Bakanlığı memur alımının detaylarını haberimizde ele aldık.

Kalkınma Bakanlığı tarafından yayımlanan ilanda Genel İdare Hizmetler sınıfında Planlama Uzman Yardımcısı pozisyonunda istihdam etmek üzere 13 personel alımı yapılacağı bildirildi. Alınacak personellerin 4’ü İktisat, 2’si İşletme ve 7’si Endüstri Mühendisliği bölümü mezunları arasından gerçekleştirilecek.

Başvuru Formu

İlana başvuru yapacak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen Devlet memuru olma şartlarını taşıyor olması, giriş sınavının yazılı kısmının yapılacağı yılın Ocak ayının birinci günü itibariyle 35 yaşını doldurmamış olması (01/01/1983 ve daha sonra doğmuş olmak), İngilizce, Almanca, Fransızca dillerinden en az biri için sınav tarihinden önceki beş yıl içinde yapılmış Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az 70 puan almış olması, 21,27 ve 28 Mayıs 2017 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından en az 75 puan almış olması gerekmektedir.

Başvuru Şekli ve Tarihi

İlana başvuru yapacak adayların Bakanlığın resmi sitesinde başvuru ekranı açıldığında başvuru formunu elektronik ortamda doldurması ve aşağıdaki evrakları elektronik ortama yüklemesi gerekmektedir.

# Mezuniyet belgesi,

# KPSS ve YDS belgesi,

# El yazısı ile yazılmış CV,

# 1 vesikalık fotoğraf.

Başvurular 22 Ocak ile 5 Şubat tarihleri arasında alınacak.

Kpsscafe.com.tr |Ankara