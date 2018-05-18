Kafkas Üniversitesi Sağlık Personeli Alımı Yapacak

Kafkas Üniversitesi'ne sözleşmeli sağlık personeli alımı yapılacak. Kafkas Üniversitesi Rektörlüğü'nün çeşitli kamu ilan kurumları ve resmi internet sitesi vasıtasıyla yayımladığı duyuruda personel alımına ilişkin "657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrası ve 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar ’da yer alan ek 2’inci maddenin (b) fıkrası uyarınca Üniversitemiz Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi (Hastanesi)’nde istihdam edilmek üzere 2016 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlarda sözleşmeli personel alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

Söz konusu alım için ayrılan kontenjan ve unvanlara göre belirlenen özel şartlar aşağıdaki gibi olacak:

Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin personel alımı için başvuru işlemleri üniversitenin personel dairesine şahsen müracaat şeklinde gerçekleşecek.

Başvurular 18 Mayıs 2018 tarihinden itibaren 15 gün boyunca geçerli olacak. Başvuru sırasında gerekli belgeler başvuru özel ve genel şartları aşağıdaki gibi olacak:

BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI

a) Adayların 2016 KPSS(B) grubu puanı esas alınacaktır.

b) Adaylardan 2016 KPSS’den 60 (Altmış) ve üzeri puan alanların başvurusu kabul edilecektir.

c) Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet Sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olması,

d) Aranılan nitelikler bölümünde belirtilen öğrenim düzeyinden mezun olmak.

e) Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak.

f) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,

BAŞVURU SIRASINDA GEREKEN BELGELER

2016 yılı KPSS (B) grubu sonuç belgesi,(İnternet çıktısı)

Başvuru sırasında Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası beyanının teyidi amacıyla nüfus cüzdanının aslı ve fotokopisi,

Aranılan nitelikler bölümünde belirtilen diploma, çalışma belgesi ve eğitim sertifikaları fotokopisi,

Adli Sicil Kaydı (E-Devletten alınan belge geçerlidir)

1 adet (3,5x4,5 ebadında) fotoğraf ile birlikte,

Başvuru Formu Kafkas.edu.tr adresinden temin edilebilir.

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