Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Kadrolu ve Sözleşmeli 118 Memur Alımı İçin Son Başvuru: 6 Nisan 2018

6 Kamu kurumu, en az lise mezunu adaylar arasından 118 kadrolu ve sözleşmeli kamu personeli alımı yapıyor. Yayımlanan bu ilanlara başvuru için son saatlere girildi.

banner396

Kadrolu ve Sözleşmeli 118 Memur Alımı İçin Son Başvuru: 6 Nisan 2018

6 Kamu kurumu, en az lise mezunu adaylar arasından 118 kadrolu ve sözleşmeli kamu personeli alımı yapıyor. Yayımlanan bu ilanlara başvuru için son saatlere girildi.

05 Nisan 2018 Perşembe 18:14
Kadrolu ve Sözleşmeli 118 Memur Alımı İçin Son Başvuru: 6 Nisan 2018

Kamu kurum ve kuruluşlarına toplamda 118 memur alımı başvurusu için son günlere girildi.

Serhat Kalkınma Ajansı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Adnan Menderes Üniversitesi ve Aksaray Üniversitesi, kendi bünyesinde istihdam etmek üzere memur adayları arasından kamu personeli alımı yapıyor. Kadrolu ve sözleşmeli oalrak yapılan personel alımlarına başvuru için son gün ise 6 Nisan olarak açıklandı.

SERHAT KALKINMA AJANSI 5 MEMUR ALIMI

Serhat Kalkınma Ajansı, 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun ile Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde kendi bünyesinde istihdam etmek üzere sözleşmeli kamu personeli alımı yapıyor. Yayımlanan ilanın başvuru detayları için TIKLAYIN

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI 50 MEMUR ALIMI

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, merkez ve taşra teşkilatında boşta bulunan farklı pozisyonlara kadrolu kamu personeli alımı yapacağını duyurdu. Mühendis, Tekniker, Teknisyen, Diyetisyen, Kimyager, Mütercim, Anbar Memuru, Veznedar, Koruma ve Güvenlik Görevlisi kadrolarına yapılan kamu personeli alımına başvurular KPSS puanı ile yapılacak. İlanın detayları için TIKLAYIN

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 30 AVUKAT ALIMI

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan kamu personeli alım ilanında, 3500-4000 TL maaşla çalıştırmak üzere Avukat kadrosuna personel alımı yapılacağı bildirildi. Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile Ek ve Değişiklikleri çerçevesinde yapılacak alımda personeller, Bakanlığına merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilecek. İlanın detayları için TIKLAYIN

ENERJİ BAKANLIĞI YÜKSEK MAAŞLA 10 KAMU PERSONELİ ALIMI YAPIYOR

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından DPB'de yayımlanan ilanda 10 ile 20 bin TL arası maaşla çalıştırmak üzere sözleşmeli kamu personeli alımı yapılacağı bildirildi. Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde istihdam etmek üzere yapılan kamu personeli alımının detaylarına gitmek iç,in TIKLAYIN

Adnan Menderes Üniversitesi 2  akademik personel alımı yapıyor. İlan metni için tıklayın

Aksaray Üniversitesi 31 akademik personel alımı yapıyor. İlan metni için tıklayın

MEMUR VE PERSONEL ALIMLARINDAN HABERDAR OLMAK İÇİN;

KPSSCAFE android uygulamamızı ücretsiz indirmek için ---->>> TIKLAYIN

KPSSCAFE iOS uygulamamızı ücretsiz indirmek için----> TIKLAYIN

Facebook grubuna katılım  için TIKLAYIN

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA - ÖZEL HABER

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
Memur AlımıKamu Personeli AlımıKPSSMemur Alımı 2018Dpb Ilan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Nisan 2018 Kamu Personeli Alım İlanlarıları-KPSS'li KPSS'siz 14712'den Fazla Memur Alımı
Nisan 2018 Kamu Personeli Alım İlanlarıları-KPSS'li KPSS'siz 14712'den Fazla Memur Alımı
GTB KPSS 2018/1 Kadrolu Memur Alımı Başvuru Son Günü: 6 Nisan 2018
GTB KPSS 2018/1 Kadrolu Memur Alımı Başvuru Son Günü: 6 Nisan 2018
318 Büro Personeli Alımında KPSS-Mezuniyet Şartı ile Memura Verilecek Maaş Açıklandı
318 Büro Personeli Alımında KPSS-Mezuniyet Şartı ile Memura Verilecek Maaş Açıklandı

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim