Kadrolu ve Sözleşmeli 118 Memur Alımı İçin Son Başvuru: 6 Nisan 2018

Kamu kurum ve kuruluşlarına toplamda 118 memur alımı başvurusu için son günlere girildi.

Serhat Kalkınma Ajansı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Adnan Menderes Üniversitesi ve Aksaray Üniversitesi, kendi bünyesinde istihdam etmek üzere memur adayları arasından kamu personeli alımı yapıyor. Kadrolu ve sözleşmeli oalrak yapılan personel alımlarına başvuru için son gün ise 6 Nisan olarak açıklandı.

SERHAT KALKINMA AJANSI 5 MEMUR ALIMI

Serhat Kalkınma Ajansı, 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun ile Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde kendi bünyesinde istihdam etmek üzere sözleşmeli kamu personeli alımı yapıyor. Yayımlanan ilanın başvuru detayları için TIKLAYIN

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI 50 MEMUR ALIMI

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, merkez ve taşra teşkilatında boşta bulunan farklı pozisyonlara kadrolu kamu personeli alımı yapacağını duyurdu. Mühendis, Tekniker, Teknisyen, Diyetisyen, Kimyager, Mütercim, Anbar Memuru, Veznedar, Koruma ve Güvenlik Görevlisi kadrolarına yapılan kamu personeli alımına başvurular KPSS puanı ile yapılacak. İlanın detayları için TIKLAYIN

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 30 AVUKAT ALIMI

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan kamu personeli alım ilanında, 3500-4000 TL maaşla çalıştırmak üzere Avukat kadrosuna personel alımı yapılacağı bildirildi. Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile Ek ve Değişiklikleri çerçevesinde yapılacak alımda personeller, Bakanlığına merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilecek. İlanın detayları için TIKLAYIN

ENERJİ BAKANLIĞI YÜKSEK MAAŞLA 10 KAMU PERSONELİ ALIMI YAPIYOR

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından DPB'de yayımlanan ilanda 10 ile 20 bin TL arası maaşla çalıştırmak üzere sözleşmeli kamu personeli alımı yapılacağı bildirildi. Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde istihdam etmek üzere yapılan kamu personeli alımının detaylarına gitmek iç,in TIKLAYIN

Adnan Menderes Üniversitesi 2 akademik personel alımı yapıyor. İlan metni için tıklayın

Aksaray Üniversitesi 31 akademik personel alımı yapıyor. İlan metni için tıklayın

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