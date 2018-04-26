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Kadın-Erkek Lise Mezunu 179 Kamu Personeli Alımı-KPSS 60 ile

Kamuya lise mezunu adaylar arasından 179 personel alımı yapıyor. KPSS 60 puan şartı ile yapılan personel alımı için başvurular devam ediyor. Peki ilana kimler başvurabilir? Başvuru şartları nelerdir? Başvurular nasıl yapılacak?

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Kadın-Erkek Lise Mezunu 179 Kamu Personeli Alımı-KPSS 60 ile

Kamuya lise mezunu adaylar arasından 179 personel alımı yapıyor. KPSS 60 puan şartı ile yapılan personel alımı için başvurular devam ediyor. Peki ilana kimler başvurabilir? Başvuru şartları nelerdir? Başvurular nasıl yapılacak?

26 Nisan 2018 Perşembe 09:54
Kadın-Erkek Lise Mezunu 179 Kamu Personeli Alımı-KPSS 60 ile

Sahil Güvenlik Komutanlığı lise mezunu adaylar arasından 179 kamu personeli alımı yapıyor.

Sahil Güvenlik tarafından yayımlanan ilanda toplamda 240 sözleşmeli kamu personeli alımı yapıldığı belirtildi. 240 kamu personelinden 179'u lise mezunu adaylar arasından ve KPSS 60 puan şartı ile yapılacak. Nisan ayı başında yayımlanan ve başvurusu başlayan ilana adayların 30 Nisan2a kadar müracaat etmesi gerekmektedir. 

KİMLER BAŞVURABİLİR?

POZİSYON UNVANI

ALIM

YAPILACAK

KONTENJAN

CİNSİYETİ

BAŞVURAN ADAYLARDA ARANACAK NİTELİKLER

ALINACAK İL

(ALIM

MİKTARI)

MERKEZİ

SINAV

NOTU

Büro

Personeli

(Ambar)

3

E

Meslek Liselerinin Muhasebe, Muhasebe ve Finansman veya Bilgisayarlı Muhasebe bölümlerinin birinden mezunu olmak.

Samsun (1) Antalya (1) İstanbul (1)

2016 YILI

KPSSP94

ASGARİ

60

Büro

Personeli

(Mal

Sorumlusu)

12

E

Meslek Liselerinin Muhasebe, Muhasebe ve Finansman veya Bilgisayarlı Muhasebe bölümlerinin birinden mezunu olmak.

Trabzon (1)

İstanbul (6) Mudanya (1) İzmir (1)

Antalya (3)

2016 YILI KPSSP94 ASGARİ 60

Büro

Personeli

(Hesap

Sorumlusu)

6

E/K

Meslek Liselerinin Muhasebe, Muhasebe ve Finansman veya Bilgisayarlı Muhasebe bölümlerinin birinden mezunu olmak.

Çanakkale (1)

İzmir (2) Marmaris (1) Mersin (1) İstanbul (1)

2016 YILI KPSSP94 ASGARİ 60

Büro

Personeli

(Kasiyer)

2

E/K

Meslek Liselerinin Muhasebe, Muhasebe ve Finansman veya Bilgisayarlı Muhasebe bölümlerinin birinden mezunu olmak.

Antalya

2016 YILI

KPSSP94

ASGARİ

60

Büro

Personeli

41

E/K

Lise mezunu olmak ve buna ilave olarak MEB'den onaylı en az 120 saatlik bilgisayar sertifikası sahibi olmak.

Ankara (15)

Antalya (3)

Amasra (3) İstanbul (12) İzmir (1)

Mersin (3) İskenderun (2) Çanakkale (1) Samsun (1)

2016 YILI KPSSP94 ASGARİ 60

Büro

Personeli

(Resepsiyon)

2

E/K

Meslek Liselerinin Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Alanı veya Resepsiyon bölümü mezunu olmak.

Antalya

2016 YILI KPSSP94 ASGARİ 60

Teknisyen

(Bilgisayar/

Veri Bankası)

9

E/K

Meslek Liselerinin Bilgisayar, Bilgisayar (Donanım/Yazılım), Bilişim Teknolojileri bölümlerinin birinden mezunu olmak.

Ankara (3)

Trabzon (1) Çanakkale (1) Mersin (1)

İskenderun (1) Antalya (2)

2016 YILI KPSSP94 ASGARİ 60

Teknisyen

(Bakım

Onarım)

2

E

Meslek Liselerinin Bilgisayar, Bilgisayar (Donanım/Yazılım), Bilişim Teknolojileri bölümlerinin birinden mezunu olmak.

İstanbul

2016 YILI KPSSP94 ASGARİ 60

Teknisyen (Basın Yayın)

2

E/K

Meslek Liselerinin Radyo Televizyon,

Kameramanlık, Radyo-Televizyon Programcılığı, Bilişim, Grafik, Gazetecilik, Teknik Yapım-Yayın bölümlerinin birinden mezunu olmak.

Ankara

2016 YILI KPSSP94 ASGARİ 60

Teknisyen

(Elektrik)

4

E

Meslek Liselerinin; Elektrik, Bobinajcılık,

Elektrik-Elektronik, Elektrik-Elektronik Teknolojisi, Otomatik Kumanda,

Elektrikçilik, Elektrik Tesisatçılığı,

Elektromekanik Taşıyıcılar, Endüstriyel Elektronik, Elektronik bölümlerinin birinden mezunu olmak.

Çarşamba (1) İzmir (1) Antalya (1) İstanbul (1)

2016 YILI KPSSP94 ASGARİ 60

Teknisyen

(Motor)

2

E

Meslek Liselerinin; Motorlu Araçlar Teknolojisi,

Makine Teknolojisi, Endüstriyel Kalıp, Endüstriyel Otomasyon, Endüstriyel

Otomasyon Teknolojisi(Mekanik/Makine),

Hidrolik ve Pnömatik, Hidrolik ve Pnömatik Teknolojisi, İş Makineleri Bakım ve Onarımı, Makine, Makine Bakım Onarımcılığı, Motor, Motor(Benzinli), Motor(Dizel), Mekanikçi veya Tarım Makineleri Bakım ve Onarımcılığı, Otomotiv Elektromekanik, İş Makinesi Operatörlüğü, Mekatronik bölümlerinin birinden mezunu olmak.

İzmir

Mersin

2016 YILI KPSSP94 ASGARİ 60

Teknisyen

(Santral)

3

E

Meslek Liselerinin Telekomünikasyon veya Haberleşme Sistemleri bölümü mezunu olmak.

Mersin (1) Antalya (1) İstanbul (1)

2016 YILI

KPSSP94

ASGARİ

60

Teknisyen

(Elektronik)

3

E

Meslek Liselerinin Elektronik, Elektrik-

Elektronik, Endüstriyel Elektronik,

Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri (Elektronik), Elektrik-Elektronik Teknolojisi bölümlerinin birinden mezun olmak.

İzmir (1) Mersin (1) Antalya (1)

2016 YILI KPSSP94 ASGARİ 60

Teknisyen (Gemi İnşa)

1

E/K

Meslek Liselerinin Gemi Yapımı/İnşaatı bölümü mezunu olmak.

Mersin

2016 YILI

KPSSP94

ASGARİ

60

Teknisyen

(Klima

İklimlendirme)

1

E

Meslek Liselerinin Tesisat Teknolojisi ve

İklimlendirme, İklimlendirme Sistemleri, Soğutma Sistemleri, Yapı Tesisat Sistemleri ve Soğutma bölümünden mezun olmak.

Antalya

2016 YILI KPSSP94 ASGARİ 60

Teknisyen

(Sıhhi

Tesisat)

3

E

Meslek Liselerinin Sıhhi tesisat, Sıhhi

tesisat, kalorifercilik, ısıtma, Tesisat teknolojisi, Tesisat teknolojisi (ısıtma ve doğalgaz), Tesisat teknolojisi (ısıtma- doğalgaz iç tesisatçılığı), Tesisat teknolojisi (ısıtma-doğalgaz şebeke tesisatçılığı) bölümlerinin birinden mezunu olmak.

Ankara (1) Antalya (2)

2016 YILI KPSSP94 ASGARİ 60

Destek

Personeli

(Bahçıvan)

3

E

Meslek Liselerinin; bahçecilik dallarının

birinden mezun olmak veya lise mezunu olmanın yanında Bahçecilik/Çiçek Düzenlemeciliği dalında ustalık veya kalfalık belgesine sahip olmak.

Antalya

2016 YILI KPSSP94 ASGARİ 60

Destek

Personeli

(Berber)

6

E

Lise mezunu olmak ve buna ilave olarak erkek berberliği dalında ustalık veya kalfalık belgesine sahip olmak.

Ankara (1)

İzmir (1) Mersin (1) Antalya (3)

2016 YILI

KPSSP94

ASGARİ

60

Destek

Personeli

(Boyacı/

Badanacı)

4

E

Lise mezunu olmak ve buna ilave olarak boyacılık/badanacılık dalında ustalık veya kalfalık belgesine sahip olmak.

Ankara (1) Antalya (3)

2016 YILI

KPSSP94

ASGARİ

60

Destek

Personeli

(Hizmetli)

59

E/K

Lise mezunu olmak.

Çanakkale (4) İzmir (12) Marmaris (3) Mersin (1) İstanbul (7) Ankara (6) Trabzon (2) İskenderun (1) Çarşamba (3) Antalya (9) Samsun (7) Amasra (2) Mudanya (1) Çevlik (1)

2016 YILI KPSSP94 ASGARİ 60

Destek

Personeli

(Garson)

6

E/K

Meslek Liselerinin; Yiyecek İçecek

Hizmetleri Alanının Servis/Garson bölümünden mezun olmak veya lise mezunu olmanın yanında servis/garson dalında ustalık veya kalfalık belgesine sahip olmak.

Antalya (5) İstanbul (1)

2016 YILI KPSSP94 ASGARİ 60

Destek

Personeli

(Terzi)

2

E/K

Lise mezunu olmak ve buna ilave olarak erkek terziliği dalında ustalık veya kalfalık belgesine sahip olmak.

Antalya

2016 YILI

KPSSP94

ASGARİ

60

İlana başvuru yapacak adayların 30 Nisan 2000 ile 01 Ocak 1983 tarihleri arasında doğmuş olması gerekmektedir. Öte yandan atanacağı görevi yapmaya engel bir sağlık sorunu olmaması, kamu haklarından mahrum olmaması, DMK'nın 48. maddesindeki genel şartları taşıyor olması gerekmektedir.

BAŞVURU

İlana başvurular internet üzerinden alınmaktadır. Başvuru yapmak isteyen adaylarıun aşağıdaki linke gitmesi ve Aday Yeni Kayıt yazan yerden müracaatını yapması gerekmektedir.

Başvuru yapmak için TIKLAYIN

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>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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Mur 1 saat önce

Yazıların yarı okunmuyor neden dolayısııyla anlayamıyoruz içeriklrri

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