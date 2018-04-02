Kadın-Erkek Astsubay Alımına Lise Mezunları Başvurabilir mi? İşte Mezuniyet Şartı

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından bugün yayımlanan ilanda kadın ve erkek toplamda 3400 astsubay alımı yapılacağı bildirildi.

Jandarma tarafından yayımlanan ilanda adayların en çok merak ettiği konulardan biri lise mezunlarının başvuru yapıp yapamayacağı ve mezuniyet şartı oldu. Bize aynı şekilde sürekli olarak sorular gelip duruyor. Lise mezunlarının bu merakını gidermek üzere biz de bu haberimizi kaleme aldık.

LİSE MEZUNLARI BAŞVUR UYAPABİLİYOR MU?

Jandarma Genel Komutanlığı muvazzaf astsubay alımına sadece lisans ve önlisans mezunu adaylar başvuru yapabilir. Lise mezunları Jandarmanın astsubay alımına başvuru yapamaz. Lise mezunu astsubay alımları Milli Savunma Üniversitesinin alımları kapsamında yapılmaktadır.

MEZUNİYET ŞARTI

Jandarma tablo yayımladı. Yayımlanan tablolarda mezun olunan bölümler ve başvuru yapılacak sınıflar adaylara duyuruldu. Aşağıdaki linkten mezuniyet şartına bakabilirsiniz. Astsubay alımında mezun olan ya da 17 Eylül 2018 tarihine kadar mezun olacak adaylar başvuru yapabilir.

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI LİSANS MEZUNU ASTSUBAY ALIMI BÖLÜM ŞARTI İÇİN TIKLAYIN

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI ÖNLİSANS MEZUNU ASTSUBAY ALIMI BÖLÜM ŞARTI İÇİN TIKLAYIN

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