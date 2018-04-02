Kadın-Erkek Astsubay Alımına Lise Mezunları Başvurabilir mi? İşte Mezuniyet Şartı

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından bugün yayımlanan ilanda kadın ve erkek toplamda 3400 astsubay alımı yapılacağı bildirildi.
Jandarma tarafından yayımlanan ilanda adayların en çok merak ettiği konulardan biri lise mezunlarının başvuru yapıp yapamayacağı ve mezuniyet şartı oldu. Bize aynı şekilde sürekli olarak sorular gelip duruyor. Lise mezunlarının bu merakını gidermek üzere biz de bu haberimizi kaleme aldık.
LİSE MEZUNLARI BAŞVUR UYAPABİLİYOR MU?
Jandarma Genel Komutanlığı muvazzaf astsubay alımına sadece lisans ve önlisans mezunu adaylar başvuru yapabilir. Lise mezunları Jandarmanın astsubay alımına başvuru yapamaz. Lise mezunu astsubay alımları Milli Savunma Üniversitesinin alımları kapsamında yapılmaktadır.
MEZUNİYET ŞARTI
Jandarma tablo yayımladı. Yayımlanan tablolarda mezun olunan bölümler ve başvuru yapılacak sınıflar adaylara duyuruldu. Aşağıdaki linkten mezuniyet şartına bakabilirsiniz. Astsubay alımında mezun olan ya da 17 Eylül 2018 tarihine kadar mezun olacak adaylar başvuru yapabilir.
JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI LİSANS MEZUNU ASTSUBAY ALIMI BÖLÜM ŞARTI İÇİN TIKLAYIN
JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI ÖNLİSANS MEZUNU ASTSUBAY ALIMI BÖLÜM ŞARTI İÇİN TIKLAYIN
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KPSS şartı kaldırılsın mağdur olmak istemiyoruz bi sene daha
Tıbbi görüntüleme teknikleri (radyoloji) önlisans mezunuyum ve jandarma dahil hiç bölüm secemiyorum listeye göre. Listede eksik olabilirmi yoksa bu sekildemi ayarlandı?
Sağlık hizmetleri MYO da piyadeye başvurabilsin bu nedir ya her türlü saçma sapan bölümü eklemişler piyade olabilir diye sadece sağlık MYO yok bizim nr eksiğimiz var anketler yapışsın bizde başvuru istiyoruz piyadeye
Aynen ya kaldirilsin lütfen
çok saçma iş yapılıyor ya. geçen sene sadece sınav yapıldı mülakat dahil yapılmadan aldılar. bu sene kpss şartı istiyorlar.kpssyi 2 senede 1 yapacaklarına hersene yapsalar ön lisanslar için böyle sorun hiç bir şekilde olmaz. o yüzden bu kpss yüzünden mağdur olan arkadaşları. iç işleri bakanlığına internet üzerinden mesaj atmasını istiyoruz. ne kadar çok mesaj atılırsa,kpss şartı o derece kaldırılır.