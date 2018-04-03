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Kadın-Erkek Astsubay Alımı Başvuru Şekli-İşte Adım Adım Fotoğraflı Başvuru

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yayımlanan duyuruda kadın ve erkek adaylar arasından astsubay alımı yapılacağı bildirilmişti. Yayımlanan ilana başvuru şekli ise adayların kafasında büyük birsoru işareti. Biz de Kpsscafe olarak başvuru adımlarına haberimizde yer verdik.

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Kadın-Erkek Astsubay Alımı Başvuru Şekli-İşte Adım Adım Fotoğraflı Başvuru

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yayımlanan duyuruda kadın ve erkek adaylar arasından astsubay alımı yapılacağı bildirilmişti. Yayımlanan ilana başvuru şekli ise adayların kafasında büyük birsoru işareti. Biz de Kpsscafe olarak başvuru adımlarına haberimizde yer verdik.

03 Nisan 2018 Salı 21:34
Kadın-Erkek Astsubay Alımı Başvuru Şekli-İşte Adım Adım Fotoğraflı Başvuru

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından önceki gün bir ilan yayımlandı.

Jandarma tarafından DPB'de yayımlanan ilanda kadın ve erkek adaylar arasından subay astsubay alım yapılacağı bildirildi. İlanın yayımlanmasının ardından binlerce aday başvuur şartlarını, alım yapılan sınfıflaıı ve başvuru adımlarını araştırmaya başladı. Biz de Kpsscafe.com.tr olarak Jandarma Astsubay alımı başvuru adımlarını takipçilerimiz için derledik.

KADIN ERKEK KADRO DAĞILIMI

KİMLER BAŞVURABİLİR?

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI LİSANS MEZUNU ASTSUBAY ALIMI BÖLÜM ŞARTI İÇİN TIKLAYIN

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI ÖNLİSANS MEZUNU ASTSUBAY ALIMI BÖLÜM ŞARTI İÇİN TIKLAYIN

BAŞVURU ADIMLARI

Astsubay alımına başvurular önceki gün başladı. 2 Nisan tarihi itibariyle başvuruları başlayan alım için son gün 23 Nisan olarak açıklandı. Başvuru ekranına gitmek için TIKLAYIN

Linke tıkladığınızda aşağıdaki sayfa karşınıza çıkacak. Burada e-devlet yazan resmi tıklayın.

e-devlete tıkladıktan sonraşu ekran karşınıza çıkacak. Orada T.C. kimlik numaranız ile e-devlet şifrenizi girin.

Sisteme giriş yaptıktan sonra şu ekran karşınıza çıkacak.

Burada sol tarafta bulunan tüm bilgilerinizi güncelleyin. Sınav, eğitim ve iletişim ile diğer tüm bilgilerinizi güncelledikten sonra Başvuru bilgileri yazan kısma tıklayın ve buradan başvuru ekranına gidin. Orada da yönergeleri takip edin ve başvurunuzu tamamlayın. Bşavuru yaptığınızda hata veriyorsa tüm bilgilerinizi yeniden kontrol edin ve doğru olduğundan emin olun. Eğer hala sorun yaşıyorsanız farklı bir tarayıcıdan başvuru yapmayı deneyin.

MEMUR, ASKER, POLİS VE PERSONEL ALIMLARI İÇİN KPSSCAFE'Yİ AŞAĞIDAKİ PLATFORMLARDAN TAKİP EDİN.

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KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA - ÖZEL HABER

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 03.04.2018 23:42
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Yorumlar
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Devrim 2 saat önce

Ya bu ne sisteme girilmiyor ki habire geri atıyor çok yavaş iki gündür kayıt yaptıramadım resmen

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Mrve 2 saat önce

Neden bayan paramedikler başvuru yapamıyor cok sacma ya

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Emin38 2 saat önce

Lütfen yaş sınırı 30 a kadar olsun yada hiç olmasın sınır.90 doğumluyum ve 91 dem sonrasını aliyo haritacıyım ama başvuramıyorum

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m 1 saat önce

Ulan hani kpss yoktu tüm hayallerimi yiktiniz lan

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burcu 2 saat önce

Her alıma bir şart kendi bölümümüzden alım yapmiyosunuz bari şu boyu biraz esnetin bu nedir ya hiç bı alıma basvuramiyoz biz olek mi

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Zehra 35 dakika önce

Neden lise mezunuyuz yaşınız var koşa yok diyorsunuz haken var saçma şaban şartlar arıyorsunuz bayan larda ama hiç biri olmuyor artık yeter devlet bizi saymıyor izel guvenlik görevlisiyim ama halen şartlarımızı vermiyorsunuz

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A1 10 dakika önce

Her yerde yas siniri var ne bu

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