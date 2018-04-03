Kadın-Erkek Astsubay Alımı Başvuru Şekli-İşte Adım Adım Fotoğraflı Başvuru

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından önceki gün bir ilan yayımlandı.

Jandarma tarafından DPB'de yayımlanan ilanda kadın ve erkek adaylar arasından subay astsubay alım yapılacağı bildirildi. İlanın yayımlanmasının ardından binlerce aday başvuur şartlarını, alım yapılan sınfıflaıı ve başvuru adımlarını araştırmaya başladı. Biz de Kpsscafe.com.tr olarak Jandarma Astsubay alımı başvuru adımlarını takipçilerimiz için derledik.

KADIN ERKEK KADRO DAĞILIMI

KİMLER BAŞVURABİLİR?

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI LİSANS MEZUNU ASTSUBAY ALIMI BÖLÜM ŞARTI İÇİN TIKLAYIN

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI ÖNLİSANS MEZUNU ASTSUBAY ALIMI BÖLÜM ŞARTI İÇİN TIKLAYIN

BAŞVURU ADIMLARI

Astsubay alımına başvurular önceki gün başladı. 2 Nisan tarihi itibariyle başvuruları başlayan alım için son gün 23 Nisan olarak açıklandı. Başvuru ekranına gitmek için TIKLAYIN

Linke tıkladığınızda aşağıdaki sayfa karşınıza çıkacak. Burada e-devlet yazan resmi tıklayın.

e-devlete tıkladıktan sonraşu ekran karşınıza çıkacak. Orada T.C. kimlik numaranız ile e-devlet şifrenizi girin.

Sisteme giriş yaptıktan sonra şu ekran karşınıza çıkacak.

Burada sol tarafta bulunan tüm bilgilerinizi güncelleyin. Sınav, eğitim ve iletişim ile diğer tüm bilgilerinizi güncelledikten sonra Başvuru bilgileri yazan kısma tıklayın ve buradan başvuru ekranına gidin. Orada da yönergeleri takip edin ve başvurunuzu tamamlayın. Bşavuru yaptığınızda hata veriyorsa tüm bilgilerinizi yeniden kontrol edin ve doğru olduğundan emin olun. Eğer hala sorun yaşıyorsanız farklı bir tarayıcıdan başvuru yapmayı deneyin.

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