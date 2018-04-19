Kadın-Erkek Astsubay Alımı Başvuru Detayları-KPSS 60 ile

Jandarma Genel Komutanlığı en az önlisans mezunu adaylar arasından astsubay alımı yapıyor.
Jandarma ve DPB resmi sayfası aracılığıyla yayımlanan ilanda bayan-erkek adaylar arasından farklı sınıflara astsubay alımı yapılacağı bildirildi. 3360'ı sözleşmeli, 40'ı muvazzaf olmak üzere 3400 astsubay alımı yapılacağı açıklandı.
Jandarma tarafından yayımlanan duyuruda kadın-erkek kadro dağılımı ve sınıflara göre alım yapılacak sayı şu şekilde belirtildi:
BAŞVURU ŞARTLARI
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
01 Ocak 2018 tarihi itibariyle düzeltilmemiş nüfus kaydına göre lisans veya ön lisans bölümlerinden mezun olmuş veya 17 Eylül 2018 tarihine kadar mezun olabilecek durumda olanlar için yirmi yedi yaşını (01 Ocak 1991 ve sonrası doğumlular), lisansüstü öğrenimini tamamlamış ve 17 Eylül 2018 tarihine kadar tamamlayacak olanlar için otuz iki yaşını (01 Ocak 1986 ve sonrası doğumlular) bitirmemiş olmak,
KPSS P3, ön lisans için KPSS P93 puan türünden en az 60 puan almak,
Şehit ve malul eş ve çocukları için KPSS taban puanının en az % 80‟inini almış olmak (2016 veya 2017 yıllarında lisans için KPSS P3, ön lisans için KPSS P93 puan türünden en az 48 almak),
Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,
Sicil kaydı olmaması,
JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI LİSANS MEZUNU ASTSUBAY ALIMI BÖLÜM ŞARTI İÇİN TIKLAYIN
JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI ÖNLİSANS MEZUNU ASTSUBAY ALIMI BÖLÜM ŞARTI İÇİN TIKLAYIN
BAŞVURU ŞEKLİ
Jandarma Genel Komutanlığı astsubay alımı başvuruları internet üzerinden alınmaktadır. Başvuru yapmak isteyen adayların aşağıdaki bağlantı adresinden müracaatını yapması gerekmektedir.
Başvuru ekranına gitmek için TIKLAYIN
SONUÇLAR
Astsubay alımı takvimi şu şekilde;
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Arkadaslar jandarma personel bolum hakkinda bilgisi olan var mi? Ne is yapar nerelerde calisir.
Bari bunlardan sınav ücreti alınmasın. Maddi olarak durumu iyi olmayan insanlarımız var.
Artık kpss 55 olsun. Lisanlılara
Personel bölümü kısaca oturmaya fırsatın yok bölümü
Ya artık bıktık usandık arkadaş bu nedir ya bu yaş sınırı neydi ya yeter ya lisesine de üniversitesine de resmen adam ayırmaca ya 1985 doğumlular size ne yaptı Allah aşkına ya Türkiye CUMHURİYETİ nde yaşayan bu toprak için 32 yaşındakiler insan değil mi ya