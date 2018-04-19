Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Kadın-Erkek Astsubay Alımı Başvuru Detayları-KPSS 60 ile

Jandarma Genel Komutanlığı farklı sınıflarda istihdam etmek üzere astsubay alımı yapıyor. Geçtiğimiz 2 Nisan günü başlayan başvurular 23 Nisan tarihine kadar alınacak.

banner396

Kadın-Erkek Astsubay Alımı Başvuru Detayları-KPSS 60 ile

Jandarma Genel Komutanlığı farklı sınıflarda istihdam etmek üzere astsubay alımı yapıyor. Geçtiğimiz 2 Nisan günü başlayan başvurular 23 Nisan tarihine kadar alınacak.

19 Nisan 2018 Perşembe 14:29
Kadın-Erkek Astsubay Alımı Başvuru Detayları-KPSS 60 ile

Jandarma Genel Komutanlığı en az önlisans mezunu adaylar arasından astsubay alımı yapıyor.

Jandarma ve DPB resmi sayfası aracılığıyla yayımlanan ilanda bayan-erkek adaylar arasından farklı sınıflara astsubay alımı yapılacağı bildirildi. 3360'ı sözleşmeli, 40'ı muvazzaf olmak üzere 3400 astsubay alımı yapılacağı açıklandı.

Jandarma tarafından yayımlanan duyuruda kadın-erkek kadro dağılımı ve sınıflara göre alım yapılacak sayı şu şekilde belirtildi:

BAŞVURU ŞARTLARI

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

01 Ocak 2018 tarihi itibariyle düzeltilmemiş nüfus kaydına göre lisans veya ön lisans bölümlerinden mezun olmuş veya 17 Eylül 2018 tarihine kadar mezun olabilecek durumda olanlar için yirmi yedi yaşını (01 Ocak 1991 ve sonrası doğumlular), lisansüstü öğrenimini tamamlamış ve 17 Eylül 2018 tarihine kadar tamamlayacak olanlar için otuz iki yaşını (01 Ocak 1986 ve sonrası doğumlular) bitirmemiş olmak,

KPSS P3, ön lisans için KPSS P93 puan türünden en az 60 puan almak,

Şehit ve malul eş ve çocukları için KPSS taban puanının en az % 80‟inini almış olmak (2016 veya 2017 yıllarında lisans için KPSS P3, ön lisans için KPSS P93 puan türünden en az 48 almak),

Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

Sicil kaydı olmaması,

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI LİSANS MEZUNU ASTSUBAY ALIMI BÖLÜM ŞARTI İÇİN TIKLAYIN

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI ÖNLİSANS MEZUNU ASTSUBAY ALIMI BÖLÜM ŞARTI İÇİN TIKLAYIN

BAŞVURU ŞEKLİ

Jandarma Genel Komutanlığı astsubay alımı başvuruları internet üzerinden alınmaktadır. Başvuru yapmak isteyen adayların aşağıdaki bağlantı adresinden müracaatını yapması gerekmektedir.

Başvuru ekranına gitmek için TIKLAYIN

SONUÇLAR

Astsubay alımı takvimi şu şekilde;

MEMUR, ASKER, POLİS VE PERSONEL ALIMLARI İÇİN KPSSCAFE'Yİ AŞAĞIDAKİ PLATFORMLARDAN TAKİP EDİN.

KPSSCAFE android uygulamamızı ücretsiz indirmek için ---->>> TIKLAYIN

KPSSCAFE iOS uygulamamızı ücretsiz indirmek için----> TIKLAYIN

Facebook grubuna katılım  için --->>> TIKLAYIN

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA - ÖZEL HABER

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


25 Bin Yeni Uzman Erbaş Alımında Şartlar ve İlan Tarihi (Yaş, Mezuniyet, Askerlik,..)
25 Bin Yeni Uzman Erbaş Alımında Şartlar ve İlan Tarihi (Yaş, Mezuniyet, Askerlik,..)
Anahtar Kelimeler:
Jandarma Astsubay AlımıKadın Astsubay AlımıKPSSJandarmaKadın Asker Alımı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Tarihci 2 saat önce

Arkadaslar jandarma personel bolum hakkinda bilgisi olan var mi? Ne is yapar nerelerde calisir.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Ahmet 1 saat önce

Bari bunlardan sınav ücreti alınmasın. Maddi olarak durumu iyi olmayan insanlarımız var.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Osman 1 saat önce

Artık kpss 55 olsun. Lisanlılara

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Tezkereci 40 dakika önce

Personel bölümü kısaca oturmaya fırsatın yok bölümü

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Murat Güzel 35 dakika önce

Ya artık bıktık usandık arkadaş bu nedir ya bu yaş sınırı neydi ya yeter ya lisesine de üniversitesine de resmen adam ayırmaca ya 1985 doğumlular size ne yaptı Allah aşkına ya Türkiye CUMHURİYETİ nde yaşayan bu toprak için 32 yaşındakiler insan değil mi ya

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
372 Kamu Personeli Alımı Başvurusu İçin Son Gün: 20 Nisan 2018
372 Kamu Personeli Alımı Başvurusu İçin Son Gün: 20 Nisan 2018
2018 Sayıştay Kadrolu Memur Alımı Başvuruları Başladı
2018 Sayıştay Kadrolu Memur Alımı Başvuruları Başladı
Az Önce Duyuruldu! 154 Sözleşmeli Personel Alınacak! Başvurular Başlıyor
Az Önce Duyuruldu! 154 Sözleşmeli Personel Alınacak! Başvurular Başlıyor

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim