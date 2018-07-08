Kadın-Erkek 10 Bin Polis Alınacak! 23. Dönem POMEM Mezuniyet Şartı Ne Olacak?

Polis Akademisi Başkanlığı'nın 23. Dönem POMEM alımları için adayların heyecanlı bekleyişi sürüyor. Geçtiğimiz aylarda Polis Akademisi Başkanlığı'nın resmi internet sayfasından yapılan bilgilendirmede, 23. Dönem POMEM için ayrılan kontenjanın 10 bin olduğu belirtilirken, ilgili alıma başvuruda bulunacak adaylarda en az önlisans mezuniyet şartı aranacağı, diğer şartların 22 Temmuz'daki KPSS'den sonra ilan edileceği belirtilmişti. Polis Akademisi Başkanlığı'nca gerçekleştirilen polis alımlarını yakından takip eden adaylar konuyla ilgili bir grup kurdular ve burada yardımlaşmaya başladılar.

KADIN-ERKEK POLİS ADAYLARI BİLGİ ALIŞVERİŞİNDE BULUNUYOR, TANIŞIYOR, İLANLARI TARTIŞIYOR

Gün içerisinde kurulan gruba kısa sürede 1000'e yakın üye katıldı. Gruba katılım ve polis alımlarını takip için TIKLAYIN.

SON RESMİ DUYURU

POLİS AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI'NCA GERÇEKLEŞTİRİLEN SON RESMİ DUYURU

Polis Akademisine bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine 23. Dönem olarak eğitilmek üzere Lisans ve Ön lisans mezunlarından toplam 10.000 öğrenci adayı alınacaktır. Ön başvuru tarihleri ve sınava ilişkin esaslar 22.07.2018 tarihinde yapılacak olan Kamu Personeli Seçme Sınavı sonrası Polis Akademisi Başkanlığı internet sitesinden ilan edilecektir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

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