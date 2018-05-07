Jandarma Kadın-Erkek Personel Alımı Başvurusu İçin Son Günler ! (Lise, Üniversite)

Jandarma Genel Komutanlığı pilot ve bilişim personeli alımı başvurularında son günlere girildi.

Geçtiğimiz ayın son haftasında DPB aracılığıyla yayımlanan ilanda Jandarma Genel Komutanlığı, kendi bünyesinde isithdam etmek üzere en az lise mezunu adaylar arasından 2 adet pilot ve üniversite mezunu adaylar arasından 14 adet sözleşmeli bilişim personeli alımı yapacağını duyurdu. 24 Nisan günü başlayan başvurular için son gün ise 10 Mayıs 2018 olarak açıklandı. Erkek ve kadın memur adayları arasından yapılacak kamu personeli alımı ile ilgili yeni bir açıklama geldi.

YENİ AÇIKLAMALAR VE UYARILAR

Jandarma personel alımı başvurularında bazı adayların evrakları sisteme eksik yüklediği belirtilirken yapılan açıklamada eksik evrakların tamamlanması gerektiğine yer verildi. Yapılan uyarılar şu şekilde;

SÖZ. PİLOT ALIMINDA PİLOT LİSANSI VE GEÇERLİ ATPL (A) LİSANSI YÜKLEMEK ZORUNLUDUR.

SÖZ. PİLOT ALIMINDA MİNİMUM ICAO LEVEL 4 SEVİYESİNDE İNGİLİZCE BELGESİ YÜKLEMEK ZORUNLUDUR.

SÖZ.BİLİŞİM PER. ALIMINDA EN AZ 3 YILLIK MESLEKİ DENEYİM BELGESİNİ YÜKLEMEK ZORUNLUDUR.

SÖZ.BİLİŞİM PER.ALIMINDA PROGRAMLAMA DİLLERİNDEN EN AZ İKİSİNİ BİLDİĞİNE DAİR BELGEYİ YÜKLEYECEKTİR.

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak.

Atanacağı görevi yapmaya engel herhangi bir sağlık sorunu olmaması,

10 Mayıs 2018 itibariyle 18 yaşını tamamlamış veya Türk Medeni Kanunun 12‟nci maddesine göre kazai rüşt kararı almış olmak.

Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; herhangi bir suçtan dolayı hüküm giymemiş olmak,

Erkek adaylar için; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiĢ ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş (tecilli) veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak veya yapmış sayılacak Ģekilde muaf olmak.

Pilot alımı en az lise mezunu adaylar arasından yapılırken bilişim personeli kadrosuna başvuru yapacak adayların aşağıdaki mezuniyet şartını taşıyor olması gerekmektedir.

Başvuru özel şartlarına gitmek için TIKLAYIN

BAŞVURU

İlana başvurular 10 Mayıs saat 17,00'a kadar internet üzerinden alınacak. Başvuru yapmak için TIKLAYIN

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