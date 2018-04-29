Jandarma Kadın-Erkek Kamu Personeli Alımı Başvuru Ekranı (Lise ve Üniversite Mezunu)

Jandarma Genel Komutanlığı kamu personeli alım ilanı geçtiğimiz gün DPB'de yayımlandı.

Yayımlanan ilanda Jandarma, kendi bünyesinde istihdam etmek üzere kadın ve erkek adaylar arasından pilot ve sözleşmeli bilişim personeli alımı yapacağını duyurdu. 24 Nisan günü ilanın yayımlanması ile birlikte başvurular da alınmaya başladı.

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

İki kadroya da başvuru yapacak adayların ekteki özel şartların yanı sıra aşağıdaki genel şartları taşıyor olması gerekmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak.

Kamu haklarından mahrum olmamak,

Atanacağı görevi yapmaya engel herhangi bir sağlık sorunu olmaması,

10 Mayıs 2018 itibariyle 18 yaşını tamamlamış veya Türk Medeni Kanunun 12‟nci maddesine göre kazai rüşt kararı almış olmak.

Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karĢı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyiĢine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

Erkek adaylar için; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiĢ ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş (tecilli) veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak veya yapmış sayılacak Ģekilde muaf olmak.

Pilot alımı en az lise mezunu adaylar arasından yapılırken bilişim personeli kadrosuna başvuru yapacak adayların aşağıdaki mezuniyet şartını taşıyor olması gerekmektedir.

BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI İÇİN TIKLAYIN

BAŞVURU ŞEKLİ

İlana başvular internet üzerinden alınmaktadır. Başvuru yapmak için TIKLAYIN

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