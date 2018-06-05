İtfaiye Eri ve Zabıta Memuru Alımına Başvuracaklar Dikkat: İşte Başvuru Özel Şartları

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından DPB'de geçtiğimiz ay bir ilan yayımlandı.

Yayımlanan ilanda en az lise mezunu adaylar arasından 140 adet zabıta ve itfaiye eri alımı yapılacağı bildirildi. İlana başvurular devam ederken bizlere gelen birçok mesajda başvuruların nasıl olacağı ve başvuru özel şartlarının ne olduğu sorusu soruldu. Biz de Kpsscafe.com.tr olarak bu haberimizde zabıta memuru ve itfaiye eri alımı başvuru özel şartlarını derledik.

KADRO DAĞILIMI VE MEUZNİYET İLE KPSS ŞARTI

Adaylarda yukarıdaki mezuniyet şartlarının yanı sıra T.C. vatandaşı olması, kamu haklarından mahrum olmaması, sicil kaydı olmaması, askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olması gibi şartların yanı sıra aşağıdaki özel şartlar aranır:

657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen genel şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesi ve Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin 15/A maddesindeki özel şartlara göre, zabıta memuru ve itfaiye eri kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması,

Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olması,

İtfaiye eri için sağlık açısından kapalı mekan, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmaları.

İtfaiye eri kadrolarına atanacaklar için itfaiye teşkilatının ihtiyacına göre belirlenen, 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az b sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

BAŞVURU ŞEKLİ

İlana başvurular aşağıdaki evraklarla birlikte 15 Haziran tarihi mesai bitimine kadar Van Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığına şahsen yapılacaktır.

Başvuru formu

Kimlik fotokopisi

Diploma fotokopisi

KPSS sonuç belgesi

Askerlik durum belgesi

İtfaiye eri kadrosu için en az B sınıfı sürücü belgesi

Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı

2 Fotoğraf

YENİ ZABITA VE İTFAİYE ERİ ALIM İLANLARINDAN BİLDİRİM ALARAK HABERDAR OLMAK İÇİN;

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