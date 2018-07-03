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İŞKUR Memur Alımı Başvurusu İçin Son Saatler ! (Başvuru Linki, Alım Yapan İller, Sonuçlar)

İŞKUR 2219 memur personel alımı başvurusu için son saatlere girildi. Peki ilana kimler başvurabilir? Başvuru şartları nelerdir? Başvurular nasıl yapılacak?

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İŞKUR Memur Alımı Başvurusu İçin Son Saatler ! (Başvuru Linki, Alım Yapan İller, Sonuçlar)

İŞKUR 2219 memur personel alımı başvurusu için son saatlere girildi. Peki ilana kimler başvurabilir? Başvuru şartları nelerdir? Başvurular nasıl yapılacak?

03 Temmuz 2018 Salı 18:45
İŞKUR Memur Alımı Başvurusu İçin Son Saatler ! (Başvuru Linki, Alım Yapan İller, Sonuçlar)

İŞKUR 2219 kamu personeli alımı başvuruları yarın sona eriyor.

Türkiye İş Kurumu resmi sayfası aracılığıyla yayımlanan ilanda Büro Personeli ile İş ve Meslek Danışmanı kadrosunda istihdam etmek üzere 2219 adet kamu personeli alımı yapılacağına yer verilmişti. İlanın yayımlanmasının ardından başvurular 21 Haziran tarihinde başladı. İŞKUR tarafından yapılan açıklamada personel alımı başvurularının 4 Temmuz günü sona ereceğine yer verildi. 

İŞKUR ilanına başvurusunu henüz yapamayan adaylar, başvuru şartlarını, alım yapan yerleri ve başvuru ekranını araştırmaya başladı. Biz de Kpsscafe.com.tr olarak ilanın detaylarına haberimizde yer verdik.

ALIM YAPILAN YERLER

İMD ve Büro Personeli alımı yapan müdürlükler şu şekilde; (Her aday sadece bir kadroya başvurabilir ve en fazla 10 tercih yapabilir)

BÜRO PERSONELİ MEZUNİYET ŞARTI

BAŞVURU

İlana başvurular internet üzerinden alınmaktadır. Başvurunuzu aşağıdaki bağlantı adresi üzerinden yapabilirsiniz.

Başvuru için tıklayın

Sonuçlar için herhangi bir tarih yok. Açıklama İŞKUR'dan yapılacak. Sonuçlar açıklandığı anda KPSSCAFE'de olacak.

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>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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