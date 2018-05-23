İŞKUR Aracılığıyla 125 Bin 211 Personel Alımı-Mayıs 2018

İŞKUR aracılığıyla 125 bin 211 personel alımı yapılıyor.
Türkiye İş Kurumu resmi sayfası aracılığıyla Mayıs 2018’de yayımlanan ilanlarda kamu ile özel kuruluşlara en az okur yazar adaylar arasından 125 bin 211 adet personel alımı yapıldığı bildirildi.
Mayıs ayına ait personel alım ilanlarında binden fazla pozisyonun Türkiye genelinde boşta olduğu ve boşta alan bu kadrolara personel alımı yapılacağı açıklandı.
İlanların yayımlanması ile birlikte başvurular da başladı. Başlayan bu alımlar İŞKUR aracılığıyla yapılıyor. Türkiye İş Kurumu resmi sayfası üzerinden yayımlanan ilanlara başvurular da İŞKUR üzerinden alınmaktadır.
EN FAZLA ALIM YAPILAN KADROLAR
|
ALIM YAPILAN POZİSYON
|
ALIM YAPILAN TOPLAM KİŞİ SAYISI
|
Beden İşçisi (Genel)
|
29520
|
Temizlik Görevlisi
|
5523
|
Güvenlik Görevlisi
|
4568
|
Satış Danışmanı / Uzmanı
|
4451
|
Garson
|
4446
|
Makineci (Dikiş)
|
3031
|
Turizm Ve Otelcilik Elemanı
|
2271
|
Kasiyer
|
2149
|
Şoför-Yük Taşıma
|
1673
|
Reyon Görevlisi
|
1574
|
Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi
|
1539
|
Ön Muhasebeci
|
1508
|
Gazaltı (Mıg-Mag) Kaynakçısı
|
1340
|
Elektrik
|
1287
|
Bulaşıkçı
|
1221
|
Büro Memuru
|
1104
|
Konfeksiyon İşçisi
|
1058
|
Aşçı
|
953
|
Forklift Operatörü
|
921
|
CNC Torna Tezgahı Operatörü
|
882
|
Paketleme İşçisi
|
829
|
Kalite Kontrolcü
|
823
|
Beden İşçisi (Temizlik)
|
8143
|
Aşçı Yardımcısı
|
795
|
Plastik Enjeksiyon Üretim Elemanı
|
793
|
Beden İşçisi-İnşaat
|
773
|
Pompacı
|
779
|
Seyahat Servişs Elemanı
|
688
|
Servis Komisi
|
629
|
Pazarlamacı
|
611
|
Kaynakçı
|
568
|
Müşteri Hizmetleri Görevlisi/Asistanı
|
554
BAŞVURU NASIL YAPILACAK?
Yayımlanan bu ilanlara başvurular internet üzerinden alınmaktadır. Başvuru yapmak isteyen adayların aşağıdaki bağlantı adresini kopyalayarak yeni sekmede açması ve başvurusunu bu adres üzerinden yapması gerekmektedir.
https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsMeslek.aspx
Açılan sayfada istediğiniz pozisyonu seçerek tıklayın ve açılan sayfada başvurunuzu yapın.
BİLDİRİM ALARAK HABERDAR OLMAK İÇİN;
KPSSCAFE android uygulamamızı ücretsiz indirmek için ---->>> TIKLAYIN
KPSSCAFE iOS uygulamamızı ücretsiz indirmek için----->>> TIKLAYIN
Facebook grubuna katılım için --->>> TIKLAYIN
KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA - ÖZEL HABER