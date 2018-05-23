İŞKUR Aracılığıyla 125 Bin 211 Personel Alımı-Mayıs 2018

İŞKUR aracılığıyla 125 bin 211 personel alımı yapılıyor.

Türkiye İş Kurumu resmi sayfası aracılığıyla Mayıs 2018’de yayımlanan ilanlarda kamu ile özel kuruluşlara en az okur yazar adaylar arasından 125 bin 211 adet personel alımı yapıldığı bildirildi.

Mayıs ayına ait personel alım ilanlarında binden fazla pozisyonun Türkiye genelinde boşta olduğu ve boşta alan bu kadrolara personel alımı yapılacağı açıklandı.

İlanların yayımlanması ile birlikte başvurular da başladı. Başlayan bu alımlar İŞKUR aracılığıyla yapılıyor. Türkiye İş Kurumu resmi sayfası üzerinden yayımlanan ilanlara başvurular da İŞKUR üzerinden alınmaktadır.

EN FAZLA ALIM YAPILAN KADROLAR

ALIM YAPILAN POZİSYON ALIM YAPILAN TOPLAM KİŞİ SAYISI Beden İşçisi (Genel) 29520 Temizlik Görevlisi 5523 Güvenlik Görevlisi 4568 Satış Danışmanı / Uzmanı 4451 Garson 4446 Makineci (Dikiş) 3031 Turizm Ve Otelcilik Elemanı 2271 Kasiyer 2149 Şoför-Yük Taşıma 1673 Reyon Görevlisi 1574 Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi 1539 Ön Muhasebeci 1508 Gazaltı (Mıg-Mag) Kaynakçısı 1340 Elektrik 1287 Bulaşıkçı 1221 Büro Memuru 1104 Konfeksiyon İşçisi 1058 Aşçı 953 Forklift Operatörü 921 CNC Torna Tezgahı Operatörü 882 Paketleme İşçisi 829 Kalite Kontrolcü 823 Beden İşçisi (Temizlik) 8143 Aşçı Yardımcısı 795 Plastik Enjeksiyon Üretim Elemanı 793 Beden İşçisi-İnşaat 773 Pompacı 779 Seyahat Servişs Elemanı 688 Servis Komisi 629 Pazarlamacı 611 Kaynakçı 568 Müşteri Hizmetleri Görevlisi/Asistanı 554

BAŞVURU NASIL YAPILACAK?

Yayımlanan bu ilanlara başvurular internet üzerinden alınmaktadır. Başvuru yapmak isteyen adayların aşağıdaki bağlantı adresini kopyalayarak yeni sekmede açması ve başvurusunu bu adres üzerinden yapması gerekmektedir.

https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsMeslek.aspx

Açılan sayfada istediğiniz pozisyonu seçerek tıklayın ve açılan sayfada başvurunuzu yapın.

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