Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

İŞKUR Aracılığıyla 125 Bin 211 Personel Alımı-Mayıs 2018

Türkiye İş Kurumu resmi sayfası aracılığıyla yayımlanan ilanlarda en az ilkokul mezunu adaylar arasından 125 bin 211 adet personel alımı yapılacağı bildirildi. Peki ilana başvurular nasıl yapılacak? Başvuru şartları nelerdir?

banner396

İŞKUR Aracılığıyla 125 Bin 211 Personel Alımı-Mayıs 2018

Türkiye İş Kurumu resmi sayfası aracılığıyla yayımlanan ilanlarda en az ilkokul mezunu adaylar arasından 125 bin 211 adet personel alımı yapılacağı bildirildi. Peki ilana başvurular nasıl yapılacak? Başvuru şartları nelerdir?

23 Mayıs 2018 Çarşamba 20:20
İŞKUR Aracılığıyla 125 Bin 211 Personel Alımı-Mayıs 2018

İŞKUR aracılığıyla 125 bin 211 personel alımı yapılıyor.

Türkiye İş Kurumu resmi sayfası aracılığıyla Mayıs 2018’de yayımlanan ilanlarda kamu ile özel kuruluşlara en az okur yazar adaylar arasından 125 bin 211 adet personel alımı yapıldığı bildirildi.

Mayıs ayına ait personel alım ilanlarında binden fazla pozisyonun Türkiye genelinde boşta olduğu ve boşta alan bu kadrolara personel alımı yapılacağı açıklandı.

İlanların yayımlanması ile birlikte başvurular da başladı. Başlayan bu alımlar İŞKUR aracılığıyla yapılıyor. Türkiye İş Kurumu resmi sayfası üzerinden yayımlanan ilanlara başvurular da İŞKUR üzerinden alınmaktadır.

EN FAZLA ALIM YAPILAN KADROLAR

ALIM YAPILAN POZİSYON

ALIM YAPILAN TOPLAM KİŞİ SAYISI

Beden İşçisi (Genel)

29520

Temizlik Görevlisi

5523

Güvenlik Görevlisi

4568

Satış Danışmanı / Uzmanı

4451

Garson

4446

Makineci (Dikiş)

3031

Turizm Ve Otelcilik Elemanı

2271

Kasiyer

2149

Şoför-Yük Taşıma

1673

Reyon Görevlisi

1574

Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi

1539

Ön Muhasebeci

1508

Gazaltı (Mıg-Mag) Kaynakçısı

1340

Elektrik

1287

Bulaşıkçı

1221

Büro Memuru

1104

Konfeksiyon İşçisi

1058

Aşçı

953

Forklift Operatörü

921

CNC Torna Tezgahı Operatörü

882

Paketleme İşçisi

829

Kalite Kontrolcü

823

Beden İşçisi (Temizlik)

8143

Aşçı Yardımcısı

795

Plastik Enjeksiyon Üretim Elemanı

793

Beden İşçisi-İnşaat

773

Pompacı

779

Seyahat Servişs Elemanı

688

Servis Komisi

629

Pazarlamacı

611

Kaynakçı

568

Müşteri Hizmetleri Görevlisi/Asistanı

554

BAŞVURU NASIL YAPILACAK?

Yayımlanan bu ilanlara başvurular internet üzerinden alınmaktadır. Başvuru yapmak isteyen adayların aşağıdaki bağlantı adresini kopyalayarak yeni sekmede açması ve başvurusunu bu adres üzerinden yapması gerekmektedir.

https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsMeslek.aspx

Açılan sayfada istediğiniz pozisyonu seçerek tıklayın ve açılan sayfada başvurunuzu yapın.

BİLDİRİM ALARAK HABERDAR OLMAK İÇİN;

KPSSCAFE android uygulamamızı ücretsiz indirmek için ---->>> TIKLAYIN

KPSSCAFE iOS uygulamamızı ücretsiz indirmek için----->>> TIKLAYIN

Facebook grubuna katılım için --->>> TIKLAYIN

KPSSCAFE.COM.TR  |  ANKARA - ÖZEL HABER

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 23.05.2018 20:43
Anahtar Kelimeler:
IşkurKamu Personeli AlımıPersonel Alımı 2018İşkur İlanlarıPersonel Alımı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
GTB Açıktan 1750 Memur Alımı Başvuru Ekranı (Başvuru Özel Şartları)
GTB Açıktan 1750 Memur Alımı Başvuru Ekranı (Başvuru Özel Şartları)
Başvuru Ekranı Bugün Açıldı: 60 KPSS ile En Az Ortaöğretim Mezunu 71 Kamu Personel Alımı (BOTAŞ)
Başvuru Ekranı Bugün Açıldı: 60 KPSS ile En Az Ortaöğretim Mezunu 71 Kamu Personel Alımı (BOTAŞ)
PTT KPSS'siz 5 Bin Yeni Personel Alımı için Flaş Gelişme!
PTT KPSS'siz 5 Bin Yeni Personel Alımı için Flaş Gelişme!

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim