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İŞKUR 2219 Kamu Personeli Alımı Başvuru Ekranı Açıldı (Başvuru Şartları)

Türkiye İş Kurumu'ndan bir son dakika açıklaması geldi. İŞKUR büro personeli ve İMD alımı başvuru ekranı açıldı. KPSS puanı ile yapılan kamu personeli alımının başvuru ekranı, başvuru şartları ve diğer detayları habermizde.

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İŞKUR 2219 Kamu Personeli Alımı Başvuru Ekranı Açıldı (Başvuru Şartları)

Türkiye İş Kurumu'ndan bir son dakika açıklaması geldi. İŞKUR büro personeli ve İMD alımı başvuru ekranı açıldı. KPSS puanı ile yapılan kamu personeli alımının başvuru ekranı, başvuru şartları ve diğer detayları habermizde.

25 Haziran 2018 Pazartesi 09:02
İŞKUR 2219 Kamu Personeli Alımı Başvuru Ekranı Açıldı (Başvuru Şartları)

İŞKUR kamu personeli alımı başvuru ekranı açıldı.

Türkiye İş Kurumu tarafından geçtiğimiz hafta yayımlanan ilanda büro personeli ile İş ve Meslek Danışmanı kadrolarında istihdam etmek üzere toplamda 2219 adet memur alımı yapılacağına yer verilmişti. İlanın yayımlanmasının ardından başvurular bugün başladı.

İŞKUR tarafından bugün yayımlanan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun (DMK) 4/B maddesi ile 6/6/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar" çerçevesinde;  22 Mayıs 2016 tarihinde yapılmış olan 2016-KPSS Lisans P3 puanı ve 16 Ekim 2016 tarihinde yapılmış olan 2016-KPSS Önlisans P93 Puanı esas alınmak suretiyle Ek-1 Listede belirtilen kontenjanlara göre Sözleşmeli Büro Personeli alımı,  22 Mayıs 2016 tarihinde yapılmış olan 2016-KPSS Lisans P3 puanı esas alınmak suretiyle yapılacak sözlü sınav sonucu Ek-1 Listede belirtilen kontenjanlara göre İş ve Meslek Danışmanı (İMD) alımı, yapılacaktır.

Başvurular, 25 Haziran 2018 Saat 00:00 ile 4 Temmuz 2018 Saat 23:59 arasında www.iskur.gov.tr’den yapılacaktır.

BAŞVURU ŞARTLARI

ALIM YAPILAN İLLER VE MEZUNİYET ŞARTI

BÜRO PERSONELİ MEZUNİYET ŞARTI

BAŞVURU

İlana başvurular internet üzerinden alınmaktadır. Her aday sadece 1 kadro için başvuru yapabilir. Bir kadro için de adaylar 10 merkeze müracaat edebilirler.

Başvuru ekranına gitmek için tıklayın

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>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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Hatice 3 saat önce

Ben uluslararası ilişkiler mezunuyum ama büro personeli için başvuru yapamıyorum. Grup 5’te iktisadi ve idari bilimler programları demiş, yine de nasıl yapamıyorum? Başvuru yapmak istediğimde başvuruya uygun mezuniyet bilgisi bulunamadı diyor. Lütfen biri yardımcı olabilir mi.. çok teşekkür ederim şimdiden

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HAMDİ KARATAŞ 2 saat önce

İLANDA BÜYÜK HATA ; Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü 2219 adet sözleşmeli personel alımında büyük bir hata yapmışlar , Lisans mezunu büro personeli alımında 5.Gurup'ta olması gereken ''BİLGİSAYAR UYGULAMALI EKONOMİ'' BÖLÜMÜ mezunları yazılmamış. Bu hatanın acilen düzeltilmesi gerektiğini arz ederim.

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Nur 3 saat önce

Basvuru yu yapamiyorum yardimci olur mussunuz bana

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hilal 3 saat önce

başvuru sonuçlarına nerden bakıcaz ne zaman açıklanır

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HAMDİ KARATAŞ 3 saat önce

İLANDA BÜYÜK HATA ; Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü 2219 adet sözleşmeli personel alımında büyük bir hata yapmışlar , Lisans mezunu büro personeli alımında 5.Gurup'ta olması gereken ''BİLGİSAYAR UYGULAMALI EKONOMİ'' BÖLÜMÜ mezunları yazılmamış. Bu hatanın acilen düzeltilmesi gerektiğini arz ederim. Tüm mağdurları haklarını aramaya davet ederim.

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