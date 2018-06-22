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İŞKUR 1078 Büro Personeli Alımı-Mezuniyet ve KPSS Şartı ile Alım Yapılan İller

İŞKUR farklı mezuniyet şartları ile memur alımı yapacağını önceki gün duyurdu. DPB aracılığıyla yayımlanan ilanda büro personeli kadrosunda istihdam etmek üzere 1078 memur alımı yapılacağına yer verildi. İlanın detayları haberimizde.

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İŞKUR 1078 Büro Personeli Alımı-Mezuniyet ve KPSS Şartı ile Alım Yapılan İller

İŞKUR farklı mezuniyet şartları ile memur alımı yapacağını önceki gün duyurdu. DPB aracılığıyla yayımlanan ilanda büro personeli kadrosunda istihdam etmek üzere 1078 memur alımı yapılacağına yer verildi. İlanın detayları haberimizde.

22 Haziran 2018 Cuma 12:16
İŞKUR 1078 Büro Personeli Alımı-Mezuniyet ve KPSS Şartı ile Alım Yapılan İller

İŞKUR 2219 memur alımı mezuniyet şartı ve özel şartlar belli oldu.

Önceki gün Devlet Personel Başkanlığı resmi internet sayfasında bir ilan yayımlandı. Yayımlanan ilanda Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra teşkilatında istihdam etmek üzere 1078 Sözleşmeli Büro Personeli ile 1041 İş ve Meslek Danışmanı olmak üzere toplamda 2219 adet kamu personeli alımı yapılacağına yer verildi. Biz de bu haberimizde büro personeli alımı başvuru detaylarını ele aldık.

Başvuruları 25 Haziran günü başlayacak olan ilanın detayları şu şekilde;

ALIM YAPILAN YERLER

Adaylar sadece bir kadro için başvuru yapabilir. Başvuru yapacak adaylar tek kadro için en fazla 10 merkeze tercih verebilirler.

MEZUNİYET ŞARTI

ÖNLİSANS

1. GRUP: Bilgisayar Destekli Muhasebe, Bilgisayarlı Muhasebe, Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Genel İşletme, İnsan Kaynakları, İşletme, İşletme Muhasebe, İşletme Yönetimi, İşletmecilik, Maliye, Muhasebe, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Önlisans programlarının birinden mezun olmak.

2. GRUP: Adalet Meslek Yüksekokulundan veya Adalet, Adalet Hizmetleri, Adalet Meslek Eğitimi Önlisans programlarının birinden mezun olmak

3. GRUP: Büro Hizmetleri ve Sekreterlik, Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı, Büro Yönetimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, İletişim ve Halkla İlişkiler, Medya ve İletişim, Ofis Teknolojileri ve Yönetimi, Sekreterlik Önlisans programlarının birinden mezun olmak

4. GRUP: Bilgi Yönetimi, Bilgisayar, Bilgisayar Donanımı, Bilgisayar Operatörlüğü, Bilgisayar Operatörlüğü ve Teknikerliği, Bilgisayar Operatörlüğü ve Teknolojisi, Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar Teknikerliği ve Programlama, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama, Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Bilişim Yönetimi, Web Teknolojileri ve Programlama Önlisans programlarının birinden mezun olmak

LİSANS

5 GRUP: Çalışma Ekonomisi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Çalışma İlişkileri, Ekonomi, Ekonomi Hukuku, İdari Bilimler, İktisadi Programlar, İktisadi ve İdari Bilimler Programları, İktisat, İş İdaresi, İşletme, İşletme Bilgi Yönetimi, İşletme Fakültesi, İşletme Finansmanı, İşletme Muhasebe, İşletme, Muhasebe ve Finansman, İşletme Mühendisliği, İşletme Pazarlama, İşletme Uluslararası, İşletme ve Endüstri İlişkileri, İşletme Yönetimi, İşletmecilik, İşletmeEkonomi, İşletme-İstatistik, İşletme-Maliye, İşletme-Muhasebe Eğitimi, İşletme-Siyasal Bilimler, İşletme-Siyasi Bilimler, İşletmeSosyal Bilimler, İşletme-Sosyal Siyaset, Kamu Yönetimi, Maliye, Maliye-İstatistik, MaliyeMuhasebe, Muhasebe, Muhasebe Bilgi Sistemleri, Muhasebe ve Denetim, Muhasebe ve Finans, Muhasebe ve Finans Yönetimi, Muhasebe ve Finansal Yönetim, Muhasebe ve Finansman, Siyaset Bilimi ve Ekonomi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Siyaset ve Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler ve Kamu Yönetimi, İstatistik, İstatistik-Matematik, Matematik, Matematik-Bilgisayar Lisans programlarının birinden mezun olmak

6. GRUP: Basım ve Yayımcılık, Basın ve Yayın, Gazetecilik, Gazetecilik ve Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, İletişim, İletişim Bilimleri, Medya ve İletişim, Medya ve İletişim Sistemleri, Yeni Medya ve İletişim, Yeni Medya ve İletişim Sistemleri Lisans programlarının birinden mezun olmak

BAŞVURU

İlana başvurular 25 Haziran Pazartesi günü başlayacak Başvuru ekranı açıldığı anda bildirim alarak haberdar olmak için;

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>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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Meryem 1 saat önce

Su puanı 60 yapın lütfen

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Mehmet 50 dakika önce

Bk var sanki hep baraj puanini 70 yapmakta. 60 yapin şunu

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Hatice 44 dakika önce

Okuduğum kısımlarda mulakattan bahsedilmemiş.dogrudan atama olacak yani değil mi

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