İnönü Üniversitesi'ne Sözleşmeli Hemşire Alınacak! Başvurular Sürüyor

İnönü Üniversitesi Sözleşmeli personel alımı için başvuru süreci devam ediyor. Sözleşmeli hemşire alımı başvuru şartları ve başvuru tarihleri kpss cafe adresinde.

İnönü Üniversitesi Rektörlüğü'nün resmi internet sayfası , Devlet Personel Başkanlığı ve Resmi Gazete'de yayımlanan ilanda , "28 Haziran 2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile ek ve değişikliklerine tabi 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre Üniversitemiz Hastanesinin çeşitli birimlerinde görevlendirilmek üzere sözleşmeli personel istihdam edilecektir. Adayların 2016 KPSS (B) gurubu puan sıralaması esas alınmak kaydıyla yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın aşağıda belirtilen pozisyona 50 (elli) sözleşmeli personel alınacaktır." ifadelerine yer verilmişti.

Sözleşmeli hemşire alımı için başvuruda bulunacak adayların başvuru genel şartlarının yanı sıra, "- Yükseköğretim kurumlarının Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri veya Sağlık Memurluğu lisans programlarının birinden mezun olmak" şartını yerine getirmesi ve 2016 KPSS'ye girmiş olması (KPSSP3) gerekiyor. Başvuru işlemleri 2 Şubat 2018 tarihine kadar devam edecek. Başvuru sırasında gerekli belgeler ve başvuru şartları şu şekilde:

HAFTANIN DİKKAT ÇEKENİ (POMEM MÜLAKAT SORULARI)

POMEM'DE ADAYLARA HANGİ SORULAR SORULUYOR? CEVAPLAR İÇİN TIKLAYIN

Kamuya Personel Alımları, gündemdeki son dakika gelişmeleri, ekonomi haberleri ve daha fazlasını yakından takip etmek için kpsscafe.com.tr'nin mobil uygulamasını ücretsiz indirebilirsiniz.

DAHA FAZLA BİLGİ, DAHA FAZLA ARKADAŞ

Memur alımlarıyla ilgili tüm gelişmeleri yakından takip edebileceğiniz, diğer memur adaylarıyla sohbet edip, bilgi alışverişinde bulunabileceğiniz facebook grubumuza aşağıdaki linkten erişim sağlayabilirsiniz

Facebook grubuna katılım için TIKLAYIN.

TÜM PERSONEL ALIM İLANLARINA ERİŞ

DPB , Resmi Gazete ve Kurumların internet sitelerinde bugün ve daha önce yayımlanan tüm memur alım ilanlarına ve özel sektör personel alımı duyurularına göz atmak için aşağıdaki bağlantıyı kullanın.

YENİ MEMUR ALIM İLANLARI İÇİN TIKLAYIN

Twitter'daki personel atama haberlerini takip etmek, buradaki kampanyalara katılmak, memur adaylarıyla birlik olarak sesinizi duyurmak istiyorsanız Türkiye'nin lider memur adayı sitesi kpsscafe'nin twitter sayfasını beğenin ve gündemi yakından takip edin. Katılım için TIKLAYIN.