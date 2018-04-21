İnönü Üniversitesi KPSS ile Farklı Kadrolara Personel Alımı Yapıyor-Başvuru Özel Şartları

İnönü Üniversitesi sözleşmeli kamu personeli alım ilanı başvuru detayları.

İnönü Üniversitesi tarafından yayımlanan ilanda en az önlisans mezunu adaylar arasından sözleşmeli kamu personeli alımı yapılacağı bildirildi. DPB arcılığıyla yayımlanan duyuruda alınacak personellerin farklı kadrolarda istihdam edileceğine de yer verildi. Kadın-erkek memur adayları arasından yapılacak kamu personeli alımında başvurular geçtiğimiz hafta başladı ve 2 Mayıs tarihine kadar devam edecek.

KİMLER BAŞVURABİLİR?

İlana başvuru yapacak adayların aşağıdaki genel şartları taşıyor olması gerekmektedir.

657 sayılı DMK'nın 48.maddesinde belirtilen şartları taşımak.

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

Erkekler için zorunlu askerlik hizmetini yapmış veya muaf olmak veya tecilli olmak.

Atanacağı görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak.

Başvuracak adaylardan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre kamu kurumlarında istihdam edilenlerin, “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmü gereğince bu maddeye aykırı durumu tespit edilenler hakkında işlem yürütülmeyecektir.

HER BİR KADRO İÇİN İSTENEN ÖZEL ŞARTLAR

BAŞVURU

İlana başvurular şahsen alınmaktadır. Başvuru yapmak isteyen adayların aşağıdaki evraklarla birlikte 2 Mayıs'a kadar İnönü Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı İdari Personel Bürosuna gitmesi gerekmektedir.

Başvuru formu,

KPSS sonuç belgesi,

sonuç belgesi, Mezuniyet belgesi,

CV,

Kimlik fotokopisi,

1 vesikalık fpotoğraf.

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