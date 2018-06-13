İMMİB KPSS Puan Sınırı Olmadan Memur Alımı Yapacak (Lise-Önlisans-Lisans)

İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri Personel Alım İlanı Yayımlandı.

Önceki gün yayımlanan ilanda uzman yardımcısı, İdari Memur ve şoför kadrosunda istihdam etmek üzere 29 adet personel alımı yapılacağına yer verildi. İlanda alınacak personellerin 8'inin idari memur, 1'inin şoför, 20^sinin ise uzman yardımcısı kadrosunda istihdam edileceğine yer verildi.

BAŞVURU ŞARTLARI

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

18 yaşını bitirmiş olmak,

01/01/2018 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak

Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle ya da devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından mahküm olmamak,

Uzman Yardımcısı ile İdari Memur görevini devamlı yapmasına engel her hangi bir özrü bulunmamak;

TİM ve Birliklerde veya daha önce çalıştıkları iş yerlerinden 4857 sayılı İş Kanununun 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinde belirtilen nedenlerle sözleşmesi feshedilmiş olmamak,

Uzman Yardımcılığı kadrosu için , İngilizce ve/veya Tablo 1'de belirtilen yabancı dillerden birinden, ÖSYM tarafından 2016-2017-2018 yıllarında gerçekleşen Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavlarından ve/veya e-YDS sınavlarından, en az 70 ve yukarı puan almış olmak veya dil yeterliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak, (Yabancı dil puan veya seviye değerlendirmeleri ÖSYM'ce geçerliliği kabul edilen ve ÖSYM'nin denklik gösterdiği tablolara göre yapılacaktır.)

ÖSYM tarafından 2016-2017-2018 yıllarında gerçekleşen Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavlarından ve/veya e-YDS sınavlarından, en az 70 ve yukarı puan almış olmak veya dil yeterliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak, (Yabancı dil puan veya seviye değerlendirmeleri ÖSYM'ce geçerliliği kabul edilen ve ÖSYM'nin denklik gösterdiği tablolara göre yapılacaktır.) Uzman Yardımcılığı kadrosu için 22-29 Mayıs 2016 ve 21-28 Mayıs 2017 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavlarında Tablo 1'de belirtilen puan türlerinden en az 70 puan ve yukarı almış, İdari Memur Kadrosu (Lisans Bölümler için) 22-29 Mayıs 2016 ve 21-28 Mayıs 2017 yılı Kamu Personel Seçme Sınavlarından Tablo 1'de belirtilen puan türlerinden en az 70 puan ve yukarı almış, İdari Memur Kadrosu (Ön Lisans) 16.10.2016 tarihinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından en az 70 ve yukarı puan almış olmak, Şoför kadrosu için 20.11.2016 tarihinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından en az 70 ve yukarı puan almış olmak,

yılı Kamu Personeli Seçme Sınavlarında Tablo 1'de belirtilen puan türlerinden puan ve yukarı almış, İdari Memur Kadrosu (Lisans Bölümler için) yılı Kamu Personel Seçme Sınavlarından Tablo 1'de belirtilen puan türlerinden en az 70 puan ve yukarı almış, İdari Memur Kadrosu (Ön Lisans) tarihinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından Şoför kadrosu için tarihinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından En az 5 yıllık B sınıfı ehliyet sahibi olmak (Şoför Kadrosu İçin)

MEZUNİYET ŞARTI

MEZUN OLDUĞU BÖLÜM ÖĞRENİM SÜRESİ KPSS PUAN

TÜRÜ ALINACAK PERSONEL SAYISI İSTENİLEN YABANCI DİL BİLGİSİ KPSS YILI BAŞVURU KODU İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 4 YIL KPSSP3 9 Uzman Yardımcısı İngilizce 2016 ve 2017 UZM 1 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 4 YIL KPSSP26 1 Uzman Yardımcısı İngilizce 2017 UZM 2 Ekonometri 4 YIL KPSSP24 1 Uzman Yardımcısı İngilizce 2017 UZM 3 Kamu Yönetimi 4 YIL KPSSP39 1 Uzman Yardımcısı İngilizce 2017 UZM 4 Endüstri Ürünleri Tasarımı, Endüstriyel Tasarım, Mühendislik Fakültesi 4 YIL KPSSP1 1 Uzman Yardımcısı İngilizce 2017 UZM 5 Mimarlık 4 YIL KPSSP1 1 Uzman Yardımcısı İngilizce 2017 UZM 6 Maden Mühendisliği 4 YIL KPSSP 3 1 Uzman Yardımcısı İngilizce 2016 ve 2017 UZM 7 Kimya Mühendisliği 4 YIL KPSSP 3 1 Uzman Yardımcısı İngilizce 2016 ve 2017 UZM 8 Elektrik-Elektronik Mühendisliği ve Makine Mühendisliği 4 YIL KPSSP 3 1 Uzman Yardımcısı İngilizce 2016 ve 2017 UZM 9 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri 4 YIL KPSSP3 1 Uzman Yardımcısı İngilizce 2016 ve 2017 UZM 10 Endüstri Mühendisliği-Bilgisayar Mühendisliği-İstatistik 4 YIL KPSSP3 1 Uzman Yardımcısı İngilizce 2016 ve 2017 UZM 11 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler 4 YIL KPSSP3 1 Uzman Yardımcısı İngilizce 2016 ve 2017 UZM 12 Halkla İlişkiler ve Tanıtım 4 YIL KPSSP3 1 İdari Memur - 2016 ve 2017 IDR 1 İktisat, İşletme, Maliye, Kamu Yönetimi, Muhasebe 4 YIL KPSSP3 4 İdari Memur - 2016 ve 2017 IDR 2 Dış Ticaret 2 YIL KPSSP93 3 İdari Memur - 2016 IDR 3 Lise Lise KPSSP94 1 Şoför - 2016 -

BAŞVURU

İlana başvurular 13 Temmuz 18.00'a kadar İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği evrak kayıt birimine aşağıdaki evraklarla birlikte şahsen veya posta yolu ile yapılacak.

İş Talep Formu,

T.C. kimlik numarası yazılı beyanı,

İki adet vesikalık fotoğraf,

Öğrenim diploması veya Mezuniyet belgesinin fotokopisi,

KPSS Sınav Sonuç Belgesi,

Uzman Yardımcısı kadrosuna başvuran adaylar için Yabancı Dil Sınavından asgari puanı aldığını gösterir belgesi,

Özgeçmiş

B sınıfı Sürücü Belgesi (Şoför kadrosu için)

Adres: ÇOBANÇEŞME MEVKİİ SANAYİ CADDESİ NO:3 DIŞ TİCARET KOMPLEKSİ A-BLOK KAT:2 YENİBOSNA/İSTANBUL

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