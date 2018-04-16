İlanlar Art Arda Yayımlandı! 16 Nisan Kamuya Personel Alım İlanları (Mülakatlı, Mülakatsız, Ortaöğretim, Önlisans, Lisans)

Kamu kurum ve kuruluşlarına sözleşmeli personel, işçi, memur alımı ile ilgili tüm gelişmeleri siz değerli ziyaretçilerimizle paylaşıyoruz. Kamu personeli atamalarıyla ilgili DPB'den bugün yayımlanan ilanları sizlerden gelen yoğun talep doğrultusunda tek başlık altında topladık.

Bugün Devlet Personel Başkanlığı'nca 8 Farklı ilan yayımlandı. Bu ilanlar Uşak İl Özel İdaresi 8 Sözleşmeli Personel Alımı, Bozok Üniversitesi 102 Sözleşmeli Personel Alımı, Adnan Menderes Üniversitesi 70 Sözleşmeli Personel Alımı, Kadirli Belediye Başkanlığı 6 Geçici işçi alımı, Sağlık Bilimleri Üniversitesi 3 Sözleşmeli personel alımı, İstanbul Üniversitesi 7 Akademik Personel Alımı, Emniyet Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Pilot alımı oldu.

Alımların büyük çoğunluğunun sağlıkçı alımları olduğu göze çarparken, ilgili alımlara dair detayları sayfanın altında bulunan başvuru kılavuzlarına tıklayarak görebilirsiniz. Tüm memur alımlarını yakından takip etmek ve diğer memur adaylarıyla personel alımlarına dair aklınıza takılan soruları sorabileceğiniz, fikir alışverişlerinde bulunabileceğiniz grubumuza katılmak için lütfen TIKLAYIN.

HAFTANIN DİKKAT ÇEKENİ (POMEM MÜLAKAT SORULARI)

POMEM'DE ADAYLARA HANGİ SORULAR SORULUYOR? CEVAPLAR İÇİN TIKLAYIN

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