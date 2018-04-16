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İlanlar Art Arda Yayımlandı! 16 Nisan Kamuya Personel Alım İlanları (Mülakatlı, Mülakatsız, Ortaöğretim, Önlisans, Lisans)

16 Nisan 2018 tarihli kamuya personel alım ilanları. Sözleşmeli personel alımı, memur alımı, kadrolu işçi alımı, geçici işçi alımı ve daha fazlası kpss cafe adresinde.

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İlanlar Art Arda Yayımlandı! 16 Nisan Kamuya Personel Alım İlanları (Mülakatlı, Mülakatsız, Ortaöğretim, Önlisans, Lisans)

16 Nisan 2018 tarihli kamuya personel alım ilanları. Sözleşmeli personel alımı, memur alımı, kadrolu işçi alımı, geçici işçi alımı ve daha fazlası kpss cafe adresinde.

16 Nisan 2018 Pazartesi 18:19
İlanlar Art Arda Yayımlandı! 16 Nisan Kamuya Personel Alım İlanları (Mülakatlı, Mülakatsız, Ortaöğretim, Önlisans, Lisans)

Kamu kurum ve kuruluşlarına sözleşmeli personel, işçi, memur alımı ile ilgili tüm gelişmeleri siz değerli ziyaretçilerimizle paylaşıyoruz. Kamu personeli atamalarıyla ilgili DPB'den bugün yayımlanan ilanları sizlerden gelen yoğun talep doğrultusunda tek başlık altında topladık.

Bugün Devlet Personel Başkanlığı'nca 8 Farklı ilan yayımlandı. Bu ilanlar Uşak İl Özel İdaresi 8 Sözleşmeli Personel Alımı, Bozok Üniversitesi 102 Sözleşmeli Personel Alımı, Adnan Menderes Üniversitesi 70 Sözleşmeli Personel Alımı, Kadirli Belediye Başkanlığı 6 Geçici işçi alımı, Sağlık Bilimleri Üniversitesi 3 Sözleşmeli personel alımı, İstanbul Üniversitesi 7 Akademik Personel Alımı, Emniyet Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Pilot alımı oldu.

Alımların büyük çoğunluğunun sağlıkçı alımları olduğu göze çarparken, ilgili alımlara dair detayları sayfanın altında bulunan başvuru kılavuzlarına tıklayarak görebilirsiniz. Tüm memur alımlarını yakından takip etmek ve diğer memur adaylarıyla personel alımlarına dair aklınıza takılan soruları sorabileceğiniz, fikir alışverişlerinde bulunabileceğiniz grubumuza katılmak için lütfen TIKLAYIN.

HAFTANIN DİKKAT ÇEKENİ (POMEM MÜLAKAT SORULARI)

POMEM'DE ADAYLARA HANGİ SORULAR SORULUYOR? CEVAPLAR İÇİN TIKLAYIN

Kamuya Personel Alımları, gündemdeki son dakika gelişmeleri, ekonomi haberleri ve daha fazlasını yakından takip etmek için kpsscafe.com.tr'nin mobil uygulamasını ücretsiz indirebilirsiniz.

DAHA FAZLA BİLGİ, DAHA FAZLA ARKADAŞ

Memur alımlarıyla ilgili tüm gelişmeleri yakından takip edebileceğiniz, diğer memur adaylarıyla sohbet edip, bilgi alışverişinde bulunabileceğiniz facebook grubumuza aşağıdaki linkten erişim sağlayabilirsiniz

Facebook grubuna katılım  için TIKLAYIN.

TÜM PERSONEL ALIM İLANLARINA ERİŞ

DPB , Resmi Gazete ve Kurumların internet sitelerinde bugün ve daha önce yayımlanan tüm memur alım ilanlarına ve özel sektör personel alımı duyurularına göz atmak için aşağıdaki bağlantıyı kullanın.

YENİ MEMUR ALIM İLANLARI İÇİN TIKLAYIN

Twitter'daki personel atama haberlerini takip etmek, buradaki kampanyalara katılmak, memur adaylarıyla birlik olarak sesinizi duyurmak istiyorsanız Türkiye'nin lider memur adayı sitesi kpsscafe'nin twitter sayfasını beğenin ve gündemi yakından takip edin. Katılım için TIKLAYIN.

KPSSCAFE - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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