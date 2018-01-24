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İlan Yayımlandı: SGK 3 Kadroya Kamu Personeli Alımı Yapacak

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yeni personel alımı için ilan yayımlandı. Yayımlanan ilanda 3 farklı kadroya personel alımı yapılacağı açıklandı. Peki ilana kimler başvurabilir? Başvuru şartları nelerdir?

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İlan Yayımlandı: SGK 3 Kadroya Kamu Personeli Alımı Yapacak

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yeni personel alımı için ilan yayımlandı. Yayımlanan ilanda 3 farklı kadroya personel alımı yapılacağı açıklandı. Peki ilana kimler başvurabilir? Başvuru şartları nelerdir?

24 Ocak 2018 Çarşamba 00:05
İlan Yayımlandı: SGK 3 Kadroya Kamu Personeli Alımı Yapacak

Sosyal Güvenlik Kurumu 3 kadroya memur alımı yapacağını açıkladı.

SGM tarafından DPB'de iki adet ilan yayımlandı. Yayımlanan ilanda sözleşmeli bilişim personeli, çözümleyici ve programlayıcı pozisyonlarında istihdam etmek üzere toplam 31 personel alımı yapılacağı açıklandı.

Başvuru Şartları

# 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartlara haiz bulunmak.

# Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

# 2016 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSSP3 puan türünden en az 60 puan almış olmak.

# Yurtiçi veya yurtdışında İngilizce dilinde öğretim yapan üniversitelerden lisans düzeyinde mezun olmak veya yurtiçinde lisans düzeyinde öğrenim gördükten sonra ana dili İngilizce olan ülkelerde İngilizce dilinde yüksek lisans veya doktora yapmış olmak (Bu şekilde başvuranların puanlama kriterleri ve ücret kriterlerinin değerlendirilmesinde İngilizce dil düzeyi “D” olarak kabul edilecektir) veya Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) İngilizceden en az (D) düzeyinde puan almış olmak ya da YDS dışındaki İngilizce dil sınavlarında YDS (D) düzeyine eşdeğer Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Yönetim Kurulu tarafından belirlenen puanları almış olmak (Yabancı dil sınav sonuç belgelerinin eşdeğerlikleri ve geçerlilik süresi ile ilgili ÖSYM’nin, bu ilanın son başvuru tarihi itibarıyla geçerli olan “Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri” hakkındaki kararı esas alınacaktır.)

Başvuru kılavuzu için TIKLAYIN

Bilişim Personeli Alımı

SGK 8 bilişim personeli alımı yapıyor. İlan metnine gitmek için TIKLAYIN

Kpsscafe.com.tr  | Ankara

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 24.01.2018 00:16
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