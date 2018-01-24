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İlan DPB'de Az Önce Yayımlandı: TBMM KPSS 70 Puan Şartı ile Kamu Personeli Alıyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi kamu personeli alım ilanı Devlet Personel Başkanlığı üzerinden yayımlandı. Yayımlanan ilanda stenograf yardımcısı pozisyonunda istihdam etmek üzere 40 memur alımı yapılacağı açıklandı.

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İlan DPB'de Az Önce Yayımlandı: TBMM KPSS 70 Puan Şartı ile Kamu Personeli Alıyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi kamu personeli alım ilanı Devlet Personel Başkanlığı üzerinden yayımlandı. Yayımlanan ilanda stenograf yardımcısı pozisyonunda istihdam etmek üzere 40 memur alımı yapılacağı açıklandı.

24 Ocak 2018 Çarşamba 19:48
İlan DPB'de Az Önce Yayımlandı: TBMM KPSS 70 Puan Şartı ile Kamu Personeli Alıyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi Bakanlığı memur alım ilanı DPB üzerinden yayımlandı.

TBMM tarafından yayımlanan memur alım ilanında Tutanak Hizmetleri Başkanlığının stenograf ihtiyacını karşılamak için personel alımı yapılacağı açıklandı. Yayımlanan ilanda Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Stenografi Kursu ve Stenograflık Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda 40 stenograf yardımcısı alımı yapılacağı açıklandı.

Kimler Başvurabilir?

İlana başvuru yapacak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde yazılı genel şartları taşıyor olması, Hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olması, 01.01.2018 tarihi itibarıyla 30 yaşını doldurmamış olmak, (01.01.1988 tarihi ve sonrası doğumlu olmak) Stenograflık görevini yapmasına engel olabilecek hastalığı veya sakatlığı bulunmaması, 2017 yılında (A) grubu kadrolar için yapılan KPSS lisans sınavları sonucunda, KPSS P1, KPSS P2, KPSS P3, KPSS P4, KPSS P18, KPSS P23, KPSS P28, KPSS P29, KPSS P38 ve KPSS P43 puan türlerinin herhangi birinden en az yetmiş puan almış olması gerekmektedir.

Başvuru

TBMM personel alım ilanına başvurular 5 Şubat tarihine kadar internet üzerinden alınacaktır. Başvuru yapmak isteyen adayların , https://www.turkiye.gov.tr/tbmm-baskanligi adresini ziyaret etmesi ve ve burdaki yönergeleri takip etmesi gerekmektedir. 

Sözlü Mülakat Yapılacak

Başvuru yapan adaylardan 2017 yılı KPSS puanlarına göre en yüksek puan alan adaydan başlanarak kadro sayısının beş katı kadar aday sözlü mülakata çağrılacaktır. KPSS puanı eşit olan adaylardan gün, ay ve yıl olarak doğum tarihlerine göre yaşı daha küçük olana öncelik verilir. Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların isim listesi ile sözlü sınav tarihi ve yeri TBMM Başkanlığı https://www.tbmm.gov.tr/duyurular/sinav_duyurusu.htm internet adresinden duyurulacak olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Stenografi Kursu ve Stenograflık Yönetmeliğinin 14’üncü maddesinde (https://www.tbmm.gov.tr/genser/stenografi_kursu_ve_stenograflik.pdf) belirtilen konulardan sözlü sınava alınacaktır.

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