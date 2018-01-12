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İlan Bugün Yayımlandı! Adalet Bakanlığı Sözleşmeli Personel Alacak

Adalet Bakanlığı'nın merkez teşkilatı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığına sözleşmeli personel alımı yapılacağına ilişkin duyuru, bakanlık resmi sitesi ve Devlet Personel Başkanlığı'ndan yayımlandı.

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İlan Bugün Yayımlandı! Adalet Bakanlığı Sözleşmeli Personel Alacak

Adalet Bakanlığı'nın merkez teşkilatı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığına sözleşmeli personel alımı yapılacağına ilişkin duyuru, bakanlık resmi sitesi ve Devlet Personel Başkanlığı'ndan yayımlandı.

12 Ocak 2018 Cuma 17:09
İlan Bugün Yayımlandı! Adalet Bakanlığı Sözleşmeli Personel Alacak

İlan Bugün Yayımlandı! Adalet Bakanlığı Sözleşmeli Personel Alacak

Adalet Bakanlığı'nın merkez teşkilatı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığına sözleşmeli personel alımı yapılacağına ilişkin duyuru, bakanlık resmi sitesi ve Devlet Personel Başkanlığı'ndan yayımlandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bakanlığımız merkez teşkilatı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı emrinde istihdam edilmek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik dördüncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca, 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların” “Sınav şartı” başlıklı Ek ikinci maddesinin 1/c bendi doğrultusunda, 2016-KPSS (B grubu) puan sırasına konulmak kaydıyla, boş bulunan pozisyonun 10 katı aday arasından, Bakanlığımız tarafından gerçekleştirilecek sözlü sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 20 adet çözümleyici pozisyonuna sözleşmeli personel alınacaktır." ifadelerine yer verilirken, kontenjan bilgisi şu şekilde oldu :

KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR? (GENEL ŞARTLAR)

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

b) Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) İngilizce dilinden en az (D) düzeyinde puan almış olmak ya da YDS dışındaki İngilizce dil sınavlarında YDS (D) düzeyine eşdeğer ÖSYM tarafından belirlenen puanları almış olmak. (Yabancı dil sınav sonuç belgelerinin eşdeğerlikleri ve geçerlilik süresi ile ilgili ÖSYM'nin, bu ilânın son başvuru tarihi itibariyle geçerli olan "Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri" hakkındaki kararı esas alınacaktır.) Ancak, yurt içi veya yurt dışında İngilizce dili ile öğretim yapan üniversitelerden lisans düzeyinde mezun olanlar, yurt içinde lisans düzeyinde öğrenim gördükten sonra ana dili İngilizce olan yabancı ülkelerde İngilizce dilinde master veya doktora yapanların İngilizce dil düzeyleri (D) düzeyi olarak kabul edilir.

c) En az lisans mezunu olmak,

ç) 2016-KPSSP3 puan türünden en az 60 puan almış olmak,

d) Java programlama dili ile diğer programlama dillerinden en az iki tanesini bildiğini belgelemek, (Mezuniyet transcript belgesi kabul edilecektir.)

e) En az 1 yıl Bilgi İşlem Merkezlerinde Programcı olarak çalıştığını belgelemek, (*)Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; Çözümleyici, Sistem Programcısı veya Programcı olarak 657 Sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4/B maddesi ile 399 sayılı KHK’ya tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile Sosyal Güvenlik Kurumu’na tabi özel kesimde geçtiği belgelenen hizmet süreleri esas alınır.

ÖZEL ŞARTLAR VE DİĞER DETAYLAR İÇİN TIKLAYIN

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DPB , Resmi Gazete ve Kurumların internet sitelerinde bugün ve daha önce yayımlanan tüm memur alım ilanlarına ve özel sektör personel alımı duyurularına göz atmak için aşağıdaki bağlantıyı kullanın.

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KPSSCAFE.COM.TR - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 12.01.2018 17:23
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Halil 4 saat önce

Sayın Adalet bakanımız lisans mezunu alımlarında neden yaş sınırı getirilmiyor. Tabi sadece lise mezunlarına güçleri yetiyor. Çok yazık biz hakımızı istiyoruz. Yaş şartı kalksın emekliliğim gelincede bir güh daha

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Halil 4 saat önce

Sayın Adalet bakanımıza sormak istiyorum. Neden lisans mezunu alımlarında yaş sınırını kalkıyor ama lise mezunu alımlarda yaş 35 yaş sınırı getiriyorlar. Biz bu Ülkenin vatandaşı değilmiyiz???

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