İki Belediye 60 KPSS ile Zabıta, İtfaiye Eri ve Memur Alımı Yapıyor-En Az Lise

İki farklı belediye en az lise mezunu adaylar arasından itfaiye eri, zabıta memuru ve memur alımı yapıyor.

Tutak Belediye Başkanlığı ve Söğüt Belediye Başkanlığı tarafından DPB'de ilanlar yayımlandı. Yayımlanan ilanlarda belediyeler bünyesinde istihdam etmek üzere zabıta memuru, itfaiye eri ve memur ile mühendis alımı yapılacağı bildirildi.

SÖĞÜT BELEDİYESİ PERSONEL ALIMI

Söğüt Belediyesi tarafından yayımlanan ilanda itfaiye eri kadrosunda istihdam etmek üzere 1, zabıta memuru kadrosunda istihdam etmek üzere 1 adet personel alımı yapılacağı bildirildi. Yayımlanan ilanda mezuniyet şartı şu şekilde verildi:

İlana başvuru yapacak adayların KPSS'den en az 60 almış olması gerekmektedir. İlan için istenen özel şart ise şu şekilde belirtildi: tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması ve sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak

Adayların başvurularını aşağıdaki evraklarla birlikte 28 Mayıs'a kadar Söğüt Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne şahsen yapması gerekmektedir.

Başvuru formu

Kimlik fotokopisi

Mezuniyet belgesi

Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin fotokopisi,

KPSS Sonuç Belgesinin çıktısı,

Askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,

Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,

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TUTAK BELEDİYESİ PERSONEL ALIMI

Tutak Belediyesiü, önceki gün bir ilan yayımladı ve memur, mühendis ile zabıta memuru kadrosunda istihdam etmek üzere toplamda 4 adet personel alımı yapacağını duyurdu. İlanda kadro dağılımı, mezuniyet şartı ve KPSS puan sınırı şu şekilde verildi:

İlan için istenen özel şartlar şu şekilde:

657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen genel şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesine göre, zabıta memuru kadrosuna başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması ve sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır.

İnşaat Mühendisi , Zabıta Memuru ve Sayaç Memuru kadroları için başvuru tarihi itibari ile en az altı ay önce Tutak İlçesinde ikamet ediyor olmak.

Sayaç Memuru kadrosu için başvuru yaptığı tarihden önce en az altı ay Tutak Belediyesi bünyesinde veya bağlı bulunduğu Belediye şirketinde çalışmış olmak.

İnşaat Mühendisi kadrosu için Tutak İlçe sınırları içerisinde iş deneyimine sahip olmak.

İlana başvurular aşağıdaki evraklarla birlikte 6 Haziran'a kadar Tutak Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğüne şahsen yapılacaktır.

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