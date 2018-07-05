İçişleri Bakanlığı 60 KPSS ile 1117 Kamu Personeli Alımı İlanı Yayımlandı (2018 Büro Personeli Alımı)

SON DAKİKA... İçişleri bakanlığı 1117 kamu personeli alım ilanı yayımlandı.

DPB'de az önce yayımlanan ilanda İçişleri Bakanlığı, büro personeli kadrosunda istihdam etmek üzere lisans mezunu 160, önlisans mezunu 957 kamu personeli alımı yapacağını duyurdu.

BAŞVURU ŞARTLARI

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen nitelikleri taşımak,

En az ön lisans mezunu olmak,

1 Ocak 2018 tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak, (01.01.1983 ve daha sonraki tarihlerde doğanlar)

ÖSYM tarafından 2016 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan; Lisans mezunları için KPSS P(3), Ön lisans mezunları için KPSSP(93) puan türünden en az 60 ve üzerinde KPSS puanı almış olmak kaydıyla başvuruda bulunanlardan, KPSS puan türü esas alınmak suretiyle yapılacak olan başarı puan sıralamasına göre ilan edilen pozisyon sayısının 5 katı adayın içerisinde bulunmak.

P(3), Ön lisans mezunları için KPSSP(93) puan türünden en az 60 ve üzerinde KPSS puanı almış olmak kaydıyla başvuruda bulunanlardan, KPSS puan türü esas alınmak suretiyle yapılacak olan başarı puan sıralamasına göre ilan edilen pozisyon sayısının 5 katı adayın içerisinde bulunmak. Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B Sözleşmeli Büro Personeli pozisyonunda tam zamanlı olarak görev yapmakta iken sözleşmesi feshedilen adayların başvuru tarihi itibarıyla bir yıllık bekleme süresini tamamlamış olmaları gerekmektedir. (Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek-1 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerine göre sözleşmesini tek taraflı fesheden adaylar hariç olmak üzere)

ALIM YAPILAN İLLER

MAAŞ

BAŞVURU

İlana başvurular 16 Temmuz günü başlayacak ve adaylara başvuru için 20 Temmuz'a kadar süre verilecek. Başvuru ekranı açıldığı anda bildirim alarak haberdar olmak için;

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