İBB En Az Lise Mezunu 500 Memur Alımı İlanı DPB'de Yayımlandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 500 memur alım ilanı DPB'de yayımlandı.
Sabah saatlerinde :KPSSCAFE olarak ulaştığımız 500 itfaiye eri alım ilanı az önce Devlet Personel Başkanlığı resmi sayfasında yayımlandı. 'İstanbul Büyükşehir Belediyesi 500 Memur Alacak' başlığı ile yayımlanan ilanda belediye, kendi bünyesinde istihdam etmek üzere 500 adet itfaiye eri alımı yapacağını duyurdu. En az lise mezunu adaylar arasından yapılan itfaiye eri alımında istenen başvuru şartı da 60.
KADRO DAĞILIMI, KPSS VE MEZUNİYET ŞARTI
BAŞVURU ŞARTLARI
BAŞVURU ŞEKLİ
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30 yas nedir ya Adam 4 yil muhendis lik okuyo geliyo buraya gitsin isininyapsin
Ve herzamanki gibi yaş sınırı.30 yasindan buyuk olanlari ölďürüñ sizde kurtulun bizde bu nedir arkadaş kpss 78 aldim ama yasdan dolayi hep kaybetdim artik umudum kalmadi. napalim şimdi hırsızlık mı yapalım arsızlıkmı yaş sınırı belirleyenlere sormak lazım!!!
Ben bu devleti anlamiyorum arkadaş polis lige orduya yas siniri hadi neyse yahu memurluga yaş siniri nedir kpss tercihlerinde bile yas siniri koymuslar ya bu 30 yaş ustu napsin ölsun mu bu ne bicim vatandaşına sahip cikmaktir ya gunah be gunah 30 yasli mi oluyor beceremez yapamaz mi oluyor pes ya hakkimiz haram olsun
Ya komikliğe bak ya itfaiye eri icin bile mühendis arıyorlar yazik be bu millete hay ben sisteminize
Bıktık usandık yaş sınırı engelinden ne yapalım yani hain mi olalım hırsız mı olalım onun bunun hakkına mı girelim
Şartlara bak itfaiye eri icin muhendis arıyorlar yok artik iyce sacmaladilar dusunsenize adam almis hortumu eline yangın sonduruo bu isin icin mi okudu vay arkadaş