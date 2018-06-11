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İBB En Az Lise Mezunu 500 Memur Alımı İlanı DPB'de Yayımlandı

İstanbul Büyükşehir belediye Başkanlığı en az lise mezunu adaylar arasından 500 memur alımı yapacak. İtfaiye eri kadrosunda istihdam etmek üzere yapılan memur alımının detayları haberimizde.

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İBB En Az Lise Mezunu 500 Memur Alımı İlanı DPB'de Yayımlandı

İstanbul Büyükşehir belediye Başkanlığı en az lise mezunu adaylar arasından 500 memur alımı yapacak. İtfaiye eri kadrosunda istihdam etmek üzere yapılan memur alımının detayları haberimizde.

11 Haziran 2018 Pazartesi 11:39
İBB En Az Lise Mezunu 500 Memur Alımı İlanı DPB'de Yayımlandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 500 memur alım ilanı DPB'de yayımlandı.

Sabah saatlerinde :KPSSCAFE olarak ulaştığımız 500 itfaiye eri alım ilanı az önce Devlet Personel Başkanlığı resmi sayfasında yayımlandı. 'İstanbul Büyükşehir Belediyesi 500 Memur Alacak' başlığı ile yayımlanan ilanda belediye, kendi bünyesinde istihdam etmek üzere 500 adet itfaiye eri alımı yapacağını duyurdu. En az lise mezunu adaylar arasından yapılan itfaiye eri alımında istenen başvuru şartı da 60.

KADRO DAĞILIMI, KPSS VE MEZUNİYET ŞARTI

BAŞVURU ŞARTLARI

BAŞVURU ŞEKLİ

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


60 KPSS ile 500 İtfaiye Eri Alımı Yapılacak-En Az Lise
60 KPSS ile 500 İtfaiye Eri Alımı Yapılacak-En Az Lise
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q 41 dakika önce

30 yas nedir ya Adam 4 yil muhendis lik okuyo geliyo buraya gitsin isininyapsin

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Adsız 34 dakika önce

Ve herzamanki gibi yaş sınırı.30 yasindan buyuk olanlari ölďürüñ sizde kurtulun bizde bu nedir arkadaş kpss 78 aldim ama yasdan dolayi hep kaybetdim artik umudum kalmadi. napalim şimdi hırsızlık mı yapalım arsızlıkmı yaş sınırı belirleyenlere sormak lazım!!!

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Gülhan 22 dakika önce

Ben bu devleti anlamiyorum arkadaş polis lige orduya yas siniri hadi neyse yahu memurluga yaş siniri nedir kpss tercihlerinde bile yas siniri koymuslar ya bu 30 yaş ustu napsin ölsun mu bu ne bicim vatandaşına sahip cikmaktir ya gunah be gunah 30 yasli mi oluyor beceremez yapamaz mi oluyor pes ya hakkimiz haram olsun

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Esra 20 dakika önce

Ya komikliğe bak ya itfaiye eri icin bile mühendis arıyorlar yazik be bu millete hay ben sisteminize

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Murat Güzel 15 dakika önce

Bıktık usandık yaş sınırı engelinden ne yapalım yani hain mi olalım hırsız mı olalım onun bunun hakkına mı girelim

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Ahmet 14 dakika önce

Şartlara bak itfaiye eri icin muhendis arıyorlar yok artik iyce sacmaladilar dusunsenize adam almis hortumu eline yangın sonduruo bu isin icin mi okudu vay arkadaş

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