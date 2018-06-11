İBB En Az Lise Mezunu 500 Memur Alımı İlanı DPB'de Yayımlandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 500 memur alım ilanı DPB'de yayımlandı.

Sabah saatlerinde :KPSSCAFE olarak ulaştığımız 500 itfaiye eri alım ilanı az önce Devlet Personel Başkanlığı resmi sayfasında yayımlandı. 'İstanbul Büyükşehir Belediyesi 500 Memur Alacak' başlığı ile yayımlanan ilanda belediye, kendi bünyesinde istihdam etmek üzere 500 adet itfaiye eri alımı yapacağını duyurdu. En az lise mezunu adaylar arasından yapılan itfaiye eri alımında istenen başvuru şartı da 60.

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