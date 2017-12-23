GTHB Müfettiş Yardımcısı Alım İlanı Yayımlandı

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından bir personel alım ilanı yayımlandı.

23 Aralık 2017 tarihli ilanda Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ziraat mühendisi ve vetriner mezunu adaylar arasından müfettiş yardımcısı alımı yapacağını duyurdu. Yayımlanan ilana göre alınacak personeller bakanlığın genel idare hizmetleri sınıfında boş bulunan 7. dereceli 5 adet müfettiş yardımcısı alınacak.

Kimler Başvurabilir?

İlana başvuru yapacak adayların Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yazılı genel koşulları taşımaları, 01 Ocak 2018 tarihinde 35 yaşını doldurmamış olmaları, (01 Ocak 1982 ve daha sonra doğanlar), en az beş yıllık lisans eğitimi veren Veteriner Fakülteleri, en az dört yıllık lisans eğitimi veren Ziraat Fakülteleri ve en az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerin kamu yönetimi, siyaset bilimi ve kamu yönetimi, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler, iktisat, ekonomi, ekonometri, maliye, işletme, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri programlarından ya da bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi ve yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmaları ve başvuruda bulunacak adayların; Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğe göre yapılmış ve halen geçerliliği devam eden 2017 KPSS A Grubu ve Öğretmenlik sınavına katılmış ve bu sınavlarda mezuniyet durumlarına göre belirlenmiş puan türünden en az 70 taban puan almış olmaları, başvuru tarihi itibariyle istenilen yabancı dile (İngilizce/Fransızca/Almanca) ilişkin olarak son iki yıl içinde yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (YDS) İngilizce, Fransızca veya Almaca dillerinden birinden en az 70 puan veya diğer yabancı dil seviye tespit sınavlarından ÖSYM'nin buna denkliğini kabul ettiği puanı almış olmaları, sağlık durumlarının yurdun her yerinde görev yapmaya ve her türlü iklim koşullarında yolculuk etmeye elverişli bulunmaları (yazılı ve sözlü sınavlar sonunda atanmaya hak kazananlardan, bu durumlarını tam teşekküllü hastaneden alacakları heyet raporu ile belgelendirmeleri istenilecektir), erkek adayların askerlik hizmetini yapmış, muaf veya erteletmiş olmaları şartlarını taşımaları gerekmektedir.

Mezuniyet Şartı

Sıra No Fakülte veya Bölüm Kadro Adedi Yabancı Dil Puan Türü KPSS-P3 Puan Türünden Taban Puan ve Bu Puan Türüne Göre Sınava Başvuranlardan Çağrılacak Aday Sayısı 1 Ziraat Fakültesi 1 İngilizce/ Fransızca/ Almanca KPSS-P/3 Başvuranlar içerisinde 70 Puan ve üzeri en puan alanlar arasından en yüksek alandan başlayarak yapılan sıralamada en yüksek puanı alan ilk 20 aday 2 Veteriner Fakültesi 2 İngilizce/ Fransızca/ Almanca KPSS-P/3 Başvuranlar içerisinde 70 Puan ve üzeri en puan alanlar arasından en yüksek alandan başlayarak yapılan sıralamada en yüksek puanı alan ilk 40 aday 3 En az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerin kamu yönetimi, siyaset bilimi ve kamu yönetimi, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler, iktisat, ekonomi, ekonometri, maliye, işletme, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri programlarından ya da bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi ve yurtdışındaki öğretim kurumları 2 İngilizce/ Fransızca/ Almanca KPSS-P/33 Başvuranlar içerisinde 70 Puan ve üzeri en puan alanlar arasından en yüksek alandan başlayarak yapılan sıralamada en yüksek puanı alan ilk 40 aday

Başvuru

Başvurular, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı (Fatih Caddesi No: 6 Keçiören/ANKARA) adresine şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. 10-19 Ocak 2018 alınacak başvurular için şu belgeler istenmektedir:

# Nüfus cüzdanı fotokopisi,

# Diploma veya bitirme belgesinin örneği,

# 2017 KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı sonuç belgesinin örneği,

# Yabancı dil sınav sonuç belgesinin örneği,

# 4,5x6 ebadında 6 adet vesikalık fotoğraf,

# Sınav kılavuzunda yayımlanan imzalı başvuru formu,

# CV,

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