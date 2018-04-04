GTB KPSS 2018/1 Kadrolu Memur Alımı Başvuru Son Günü: 6 Nisan 2018

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından geçtiğimiz ay yayımlanan ilana başvuru için son saatlere girildi.

Bakanlık tarafından Devlet Personel Başkanlığı resmi sayfasında yayımlanan ilanda en az lise mezunu adaylar arasından 40 personeli alımı yapılacağı bildirilirken başvuruların 6 Nisan günü sona ereceği bildirildi.

ALIM YAPILAN KADROLAR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ilanda personel alımı yapılacak kadrolar şu şekilde; Mühendis, Tekniker, Teknisyen, Diyetisyen, Kimyager, Mütercim, Anbar Memuru, Veznedar, Koruma ve Güvenlik Görevlisi.

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

İlana başvuru yapacak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartlara sahip olması, Lisans mezunları için 2016 yılı KPSSP3 puan türünden, önlisans mezunları için KPSSP93, ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan türünden 70 ve üzeri puan almış olması gerekmektedir.

MEZUNİYET TABLOSU

BAŞVURU

İlana başvurular internet üzerinden alınmaktadır. 2018/1 B Grubu Persoenl Alım Linki İçin TIKLAYIN

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