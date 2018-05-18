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GTB Kamu Personeli Alım İlanı DPB'de Yayımlandı (1750 Memur Alımı)

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı kamu personeli alım ilanı bugün DPB'de yayımlandı. Yayımlanan ilanda 2016 KPSS puanı ile 1750 adet kamu personeli alımı yapılacağı bildirildi.

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GTB Kamu Personeli Alım İlanı DPB'de Yayımlandı (1750 Memur Alımı)

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı kamu personeli alım ilanı bugün DPB'de yayımlandı. Yayımlanan ilanda 2016 KPSS puanı ile 1750 adet kamu personeli alımı yapılacağı bildirildi.

18 Mayıs 2018 Cuma 10:17
GTB Kamu Personeli Alım İlanı DPB'de Yayımlandı (1750 Memur Alımı)

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 1750 kamu personeli alım ilanı DPB'de yayımlandı.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından dün bir duyuru yapıldı. Yayımlanan duyuruda kurumun merkez ve taşra teşkilatı bünyesinde istihdam etmek üzere KPSS puanı ile 1750 adet kamu personeli alımı yapılacağı bildirildi.  GTB resmi sitesi üzerinden yayımlanmasının ardından bugün de DPB'de yayımlanan ilanda önlisans ve lisans mezunu 1750 adet kamu personeli alımı için KPSS baraj puanının 70 olduğu bildirildi.

BAŞVURULAR 23 MAYIS'TA BAŞLIYOR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı kamu personeli alımı için başvurular 23 Mayıs günü başlayacak. 1 Haziran'a kadar alınacak başvurular için sözlü mülakatlar 21 Haziran ile 20 Temmuz arasında gerçekleştirilecek. 

KADRO DAĞILIMI

Yayımlanan ilanda lisans ve önlisans mezunu adaylar arasından Gümrük Muhafaza Memuru, Büro Personeli ve Muayene Memuru alımı yapılacağı bildirildi. İlanda 1250 adet gümrük muhafaza memuru, 100 Muayene Memuru ve 400 adet büro personeli alımı yapılacağı bildirildi. 

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

Yayımlanan ilanda toplamda 3 kadroya personel alımı yapılacağı bildirildi 3 kadro için de istenen başvuru şartları şu şekilde;. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartlara sahip olmak ve 2016 yılı KPSS’de lisans mezunları için KPSSP3, önlisans mezunları için KPSSP93 puan türünden 70 ve üzeri puan almış olmak.

BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI

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>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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Fatih 1 saat önce

2017 b grubu KPSS ye girmek hiç birşeye yaramıyorsa tek yıllarda sınav olmasın insanları masrafa da sokmayın umutlarıyla da oynamayın !!

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Seray akoglu 53 dakika önce

Bu 1.65 boy sarti neden? Turk milleti ortalama olarak zaten kisa boylu bir millet bizim icin 165 cm uzun boy infsz koruma memuru bile 160 cm sarti koyarken gumruk beden 165 ? Yine basvuramiyoruz

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