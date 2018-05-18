GTB Kamu Personeli Alım İlanı DPB'de Yayımlandı (1750 Memur Alımı)

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 1750 kamu personeli alım ilanı DPB'de yayımlandı.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından dün bir duyuru yapıldı. Yayımlanan duyuruda kurumun merkez ve taşra teşkilatı bünyesinde istihdam etmek üzere KPSS puanı ile 1750 adet kamu personeli alımı yapılacağı bildirildi. GTB resmi sitesi üzerinden yayımlanmasının ardından bugün de DPB'de yayımlanan ilanda önlisans ve lisans mezunu 1750 adet kamu personeli alımı için KPSS baraj puanının 70 olduğu bildirildi.

BAŞVURULAR 23 MAYIS'TA BAŞLIYOR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı kamu personeli alımı için başvurular 23 Mayıs günü başlayacak. 1 Haziran'a kadar alınacak başvurular için sözlü mülakatlar 21 Haziran ile 20 Temmuz arasında gerçekleştirilecek.

KADRO DAĞILIMI

Yayımlanan ilanda lisans ve önlisans mezunu adaylar arasından Gümrük Muhafaza Memuru, Büro Personeli ve Muayene Memuru alımı yapılacağı bildirildi. İlanda 1250 adet gümrük muhafaza memuru, 100 Muayene Memuru ve 400 adet büro personeli alımı yapılacağı bildirildi.

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

Yayımlanan ilanda toplamda 3 kadroya personel alımı yapılacağı bildirildi 3 kadro için de istenen başvuru şartları şu şekilde;. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartlara sahip olmak ve 2016 yılı KPSS’de lisans mezunları için KPSSP3, önlisans mezunları için KPSSP93 puan türünden 70 ve üzeri puan almış olmak.

BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI

BAŞVURU EKRANI AÇILDIĞI ANDA BİLDİRİM ALARAK HABERDAR OLMAK İÇİN;

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