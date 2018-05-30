GTB Büro Personeli Alacak! (Başvuru Şartları ve Alım Yapan İller)

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın Açıktan Sözleşmeli Personel Alımı için başvuru sürecinde sona gelindi. Bakanlık resmi internet sayfası, sosyal medya hesapları ve Devlet Personel Başkanlığı'nca geçtiğimiz haftalarda yapılan resmi duyuruda Bakanlığa açıktan 1750 personel alımı yapılacağı bildirilmişti.

Başvuru için TIKLAYINIZ.

İlgili duyuruda alımların Muayene Memuru, Gümrük Muhafaza Memuru ve Büro Personeli unvanlarında gerçekleşeceği belirtilmişti. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın personel alımı için 23 Mayıs 2018 tarihinde başlayan başvuru süreci 1 Haziran 2018 itibariyle sona erecek. Başvurusu kabul edilen adayların 21 Haziran ile 20 Temmuz 2018 tarihleri arasında mülakat sürecine girmeleri bekleniyor. Başvurularda KPSS Şartı aranıyor. 2016 KPSS'ye giren adayların en az 70 puan almaları gerekli, aksi takdirde başvuru yapamıyorlar. Büro Personeli Alımı için başvuru yapmak isteyen adayların aşağıdaki başvuru özel şartlarına da dikkat etmesi gerekiyor: