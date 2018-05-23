GTB Açıktan 1750 Memur Alımı Başvuru Ekranı (Başvuru Özel Şartları)

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 2018 yılı personel alımı başvuru ekranı açıldı.

Geçtiğimiz hafta yayımlanan ilanda Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, kendi bünyesinde istihdam etmek üzere 70 KPSS puanı ile kamu personeli alımı yapacağını duyurdu. İlanın yayımlanmasının ardından başvurular da bugün başladı.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı personel alımı başvurularının başlaması ile birlikte memur adayları, başvuru ekranını ve başvuru şartlarının ne olduğunu araştırmaya başladı.

KİMLER BAŞVURABİLİR?

İlana başvuru için istenen genel şartlar şu şekilde;

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartlara sahip olmak.

2016 yılı KPSS’de lisans mezunları için KPSSP3, önlisans mezunları için KPSSP93 puan türünden 70 ve üzeri puan almak,

Her kadro için istenen özel şartlar şu şekilde;

GÜMRÜK MUHAFAZA MEMURU-1250 PERSONEL ALIMI

En az dört yıllık eğitim veren hukuk, siyasal bilgiler, İktisadî ve İdarî bilimler, iktisat, işletme fakültelerinden veya en az dört yıllık eğitim veren yüksekokulların gümrük işletme bölümünden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının fakülte veya yüksekokullarından mezun olmak. Adayların, söz konusu bölümlere denk sayılan bir bölümden mezun olmaları halinde YÖK tarafından onaylanmış denklik belgelerini başvuru esnasında jpeg formatında taratarak iş talep formuna eklemeleri gerekmektedir.

Sınava son başvuru tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış olmak (01/06/1988 tarihinde ve daha sonra doğanlar başvurabilir.)

Erkekler en az 172 cm, bayanlar ise en az 165 cm boyunda olmak, “Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel özürlü olmadığını, psikiyatrik bir hastalık, kişilik bozukluğu, nörolojik rahatsızlığı, şaşılık, körlük, gece körlüğü, renk körlüğü, işitme kaybı, topallık, kekemelik, kas veya iskelet sisteminde hareket kısıtlılığı ve benzeri engeller bulunmadığını belirten, “Yurdun her yerinde görev yapabilir ve silah kullanabilir” ibareli sağlık kurulu raporu” almak.

Alınacak Gümrük Muhafaza Memurları şu illerde istihdam edilecek: Adana, Ağrı, Ankara, Antalya, Ardahan, Artvin, Aydın, Balıkesir, Batman, Bursa, Çanakkale, Dıyarbakır, Edirne, Erzurum, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Iğdır, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kırşehir, Kilis, Kocaeli, Mersin, Muğla, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Trabzon, Van, Yalova, Zonguldak

MUAYENE MEMURU - 100 KİŞİ

En az dört yıllık eğitim veren hukuk, siyasal bilgiler, İktisadî ve idari bilimler, iktisat, işletme fakültelerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının fakülte veya yüksekokullarından mezun olmak. Adayların, söz konusu bölümlere denk sayılan bir bölümden mezun olmaları halinde YÖK tarafından onaylanmış denklik belgelerini başvuru esnasında jpeg formatında taratarak iş talep formuna eklemeleri gerekmektedir.

2-Sınava son müracaat tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak. (01/06/1983 tarihinde ve daha sonra doğanlar başvurabilir.)

Alınacak personeller şuı illerde istihdam edilecek: Ağrı, Artvin, Edirne, Hakkari, Hatay, İstanbul, İzmir, Kilis, Kocaeli, Mersin, Şırnak, Van

BÜRO PERSONELİ-184 KİŞİ

En az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme ve İktisadî ve İdarî bilimler fakülteleri, uygulamalı bilimler yüksekokullarının gümrük işletme bölümünden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış yurt içi veya yurt dışındaki yüksek öğretim kuramlarının fakülte, yüksekokul veya bölümlerinden mezun olmak. Adayların, söz konusu bölümlere denk sayılan bir bölümden mezun olmaları halinde YÖK tarafından onaylanmış denklik belgelerini başvuru esnasında jpeg formatında taratarak iş talep formuna eklemeleri gerekmektedir.

BÜRO PERSONELİ-60 KİŞİ

En az iki yıl süreli eğitim veren İhracat-İthalat, Uluslararası Ticaret, Uluslararası Ticaret Yönetimi, Dış Ticaret, Uluslararası Ticaret ve Lojistik, Lojistik Yönetimi, Adalet Meslek Yüksekokulu ile, meslek yüksekokullarının Adalet, Gümrük İşletme veya Gümrük İşleri önlisans programlarından mezun olmak.

BÜRO PERSONELİ-75 KİŞİ

En az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme ve İktisadî ve İdarî bilimler fakülteleri, uygulamalı bilimler yüksekokullarının gümrük işletme bölümünden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış yurt içi veya yurt dışındaki yüksek öğretim kuramlarının fakülte, yüksekokul veya bölümlerinden mezun olmak. Adayların, söz konusu bölümlere denk sayılan bir bölümden mezun olmaları halinde YÖK tarafından onaylanmış denklik belgelerini başvuru esnasında jpeg formatında taratarak iş talep formuna eklemeleri gerekmektedir.

BÜRO PERSONELİ-31 KİŞİ

En az iki yıl süreli eğitim veren adalet meslek yüksekokulu ile meslek yüksekokullarının adalet, bankacılık ve sigortacılık önlisans programlarından mezun olmak.

BÜRO PERSONELİ 30 KİŞİ

En az dört yıllık eğitim veren yüksek öğretim kurumlarının hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme ve İktisadî ve İdarî bilimler fakülteleri, uygulamalı bilimler yüksekokullarının gümrük işletme bölümünden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış yurt içi veya yurt dışındaki yüksek öğretim kuramlarının fakülte, yüksekokul veya bölümlerinden mezun olmak. Adayların, söz konusu bölümlere denk sayılan bir bölümden mezun olmaları halinde YÖK tarafından onaylanmış denklik belgelerini başvuru esnasında jpeg formatında taratarak iş talep formuna eklemeleri gerekmektedir.

BÜRO PERSONELİ 20

En az dört yıllık eğitim veren yüksek öğretim kurumlarının hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme ve İktisadî ve İdarî bilimler fakülteleri, uygulamalı bilimler yüksekokullarının gümrük işletme bölümünden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış yurt içi veya yurt dışındaki yüksek öğretim kuramlarının fakülte, yüksekokul veya bölümlerinden mezun olmak. Adayların, söz konusu bölümlere denk sayılan bir bölümden mezun olmaları halinde YÖK tarafından onaylanmış denklik belgelerini başvuru esnasında jpeg formatında taratarak iş talep formuna eklemeleri gerekmektedir.

BAŞVURU

İlana başvurular internet üzerinden alınmaktadır. Adaylar başvurularını aşağıdaki bağlantı adresi üzerinden yapacaktır.

Açıktan Sözleşmeli Personel Alımı Başvuru Linki için tıklayın

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