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GTB 100 Muayene Memuru Alımı Yapıyor (KPSS ve Mezuniyet Şartı)

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Muayene memuru kadrosunda istihdam etmek üzere 100 adet kamu personeli alımı yapıyor. İlana başvurular devam ederken başvuru şartları ve diğer detaylar haberimizde.

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GTB 100 Muayene Memuru Alımı Yapıyor (KPSS ve Mezuniyet Şartı)

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Muayene memuru kadrosunda istihdam etmek üzere 100 adet kamu personeli alımı yapıyor. İlana başvurular devam ederken başvuru şartları ve diğer detaylar haberimizde.

28 Mayıs 2018 Pazartesi 20:23
GTB 100 Muayene Memuru Alımı Yapıyor (KPSS ve Mezuniyet Şartı)

100 adet Muayene memuru alımı yapılıyor.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından geçtiğimiz gün yayımlanan ilanda 1750 personel alımı yapılacağı bildirildi. Yayımlanan bu ilanda alınacak personellerin Muhafaza Memuru, Büro Personeli ve Muayene Memuru kadrosunda istihdam edileceğine yer verildi. Önceki haberlerimizde Muhafaza Memuru ile Büro Personeli kadrolarına yapılan alımın detaylarını aktardık. Bu haberimizde ise Muayene Memuru kadrosuna yapılan alımın detaylarını yazdık.

Yayımlanan ilanda Gümrük ve Ticaret Bakakanlığı bünyesinde Ağrı, Artvin, Edirne, Hakkari, Hatay, İstanbul, İzmir, Kilis, Kocaeli, Mersin, Şırnak ve Van İllerinde istihdam etmek üzere toplamda 100 adet Muayene Memuru alımı yapılacağı bildirildi.

BAŞVURU ŞARTLARI

  • En az dört yıllık eğitim veren hukuk, siyasal bilgiler, İktisadî ve idari bilimler, iktisat, işletme fakültelerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının fakülte veya yüksekokullarından mezun olmak. Adayların, söz konusu bölümlere denk sayılan bir bölümden mezun olmaları halinde YÖK tarafından onaylanmış denklik belgelerini başvuru esnasında jpeg formatında taratarak iş talep formuna eklemeleri gerekmektedir.
  • Sınava son müracaat tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak. (01/06/1983 tarihinde ve daha sonra doğanlar başvurabilir.)
  • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartlara sahip olmak.
  • 2016 yılı KPSS’de lisans mezunları için KPSSP3, önlisans mezunları için KPSSP93 puan türünden 70 ve üzeri puan almak.

BAŞVURU ŞEKLİ

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı kamu personeli alımı başvuruları internet üzerinden alınmaktadır. Başvuru yapmak isteyen adayların aşağıdaki bağlantı adresine gitmesi ve başvurusunu internet üzerinden 4 Haziran'a kadar yapması gerekmektedir. 

Açıktan Sözleşmeli Personel Alım Linki için tıklayın

KAÇ KATI ADAY MÜLAKATA ÇAĞRILACAK?

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı kamu personeli alımında başvuru yapan adaylar KPSS puanına göre sıralanack ve alınacak sayının 3 katı kadar aday mülakata çağrılacak.

MEMUR VE PERSONEL ALIMLARINDAN HABERDAR OLMAK İÇİN;

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