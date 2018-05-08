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GSB 4420 Kamu Personeli Alımı Yapacak (KPSS Sınır Olmadan, KPSS 50 ve 70 ile)

Gençlik ve Spor Bakanlığı kendi bünyesinde istihdam etmek üzere toplamda 4420 adet kamu personeli alımı yapacağını duyurdu. KPSS puan sınırı olmadan ve KPSS 50 ve 70 şartı ile yapılacak kamu personeli alımında adayların en az lise mezunu olması istendi.

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GSB 4420 Kamu Personeli Alımı Yapacak (KPSS Sınır Olmadan, KPSS 50 ve 70 ile)

Gençlik ve Spor Bakanlığı kendi bünyesinde istihdam etmek üzere toplamda 4420 adet kamu personeli alımı yapacağını duyurdu. KPSS puan sınırı olmadan ve KPSS 50 ve 70 şartı ile yapılacak kamu personeli alımında adayların en az lise mezunu olması istendi.

08 Mayıs 2018 Salı 10:11
GSB 4420 Kamu Personeli Alımı Yapacak (KPSS Sınır Olmadan, KPSS 50 ve 70 ile)

Gençlik ve Spor Bakanlığı 3 gün ara ile toplamda 3 adet personel alım ilanı yayımladı.

Devlet Personel Başkanlığı resmi internet sayfası aracılığıyla ilan yayımlayan Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Genel Müdürlüğü ve Kredi Yurtlar Kurumu bünyesine toplamda 4420 adet kamu personeli alımı yapacağını duyurdu.

KYK MEMUR ALIMI

Yükseköğrenim Kredi Yurtlar Kurumu tarafından 2 adet ilan yayımlandı ve SÖZLEŞMELİ DİYETİSYEN, PSİKOLOG, BÜRO PERSONELİ VE DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) ile Yurt Yönetim Personeli kadrosunda istihdam etmek üzere toplamda 1220 adet kamu personeli alımı yapılacağı bildirildi. Yayımlanan ilanlarda Yurt Yönetim Personeli kadrosu  için KPSS 70 puan ile başvuruların alınacağı, diğer kadrolar için ise KPSS puan sınırının olmadığı belirtildi. 

İlk ilan için kadro ve illere göre dağılım şu şekilde açıklandı:

İLANIN DETAYLARINA GİTMEK İÇİN TIKLAYIN

Yurt Yönetim Personeli kadrosuna yapılacak kamu personeli alımında ise illere göre dağılım şu şekilde açıklandı:

İLAN DETAYLARINA GİTMEK İÇİN TIKLAYIN

SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 3200 PERSONEL ALIMI

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğünün merkez ve/veya taşra teşkilatı bünysinde istihdam etmek üzere 3 bin 220 adet kamu personeli alımı yapıyor. Yayımlanan ilanda kadro dağılımı şu şekilde açıklandı: 1800 Antrenör ve 1400 Spor Uzmanı (1050 Spor Eğitim Uzmanı, 98 Spor Psikoloğu, 111 Spor Fizyoterapisti, 52 Spor Beslenmecisi, 42’si Kadın ve 47’si Erkek, 89 Spor Masörü) .

İlana başvuru yapacak adayların KPSS'den en az 50 puan almış olması şartı aranmaktadır.

BAŞVURU DETAYLARINA GİTMEK İÇİN TIKLAYIN

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