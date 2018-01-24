Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Göç İdaresi Memur Alımı Başvuruları Bugün Başladı-İşte Başvuru Ekranı

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü memur alımı için başvurular bugün başladı. Peki Göç İdaresi personel alımı başvuruları nasıl yapılacak? Başvuru şartları nelerdir?

banner396

Göç İdaresi Memur Alımı Başvuruları Bugün Başladı-İşte Başvuru Ekranı

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü memur alımı için başvurular bugün başladı. Peki Göç İdaresi personel alımı başvuruları nasıl yapılacak? Başvuru şartları nelerdir?

24 Ocak 2018 Çarşamba 16:59
Göç İdaresi Memur Alımı Başvuruları Bugün Başladı-İşte Başvuru Ekranı

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü personel alım ilanı geçtiğimiz gün Devlet Personel Başkanlığı üzerinden yayımlanmıştı. Yayımlanan ilan için başvurular bugün itibariyle alınmaya başlandı.

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğünce yayımlanan ilanda, kuruma 20 memur alımı yapılacağı bildirilirken; personel alımı için başvuruların 24 Ocak 2018 Çarşamba tarihi itibariyle başlayacağına yer verildi. Genel İdare Hizmetleri Sınıfında istihdam etmek üzere yapılacak 20 Göç Uzman Yardımcısı alımı için detayları Kpsscafe.com.tr olarak takipçilerimizle paylaşıyoruz...

Kimler Başvurabilir?

Göç İdaresi personel alımına başvuru yapacak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşıyor olması, en az 4 yıllık eğitim veren fakültelerin, Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinden mezun olması, başvuru tarihinin son günü itibariyle geçerlilik süresi dolmamış Kamu Personeli Seçme Sınavlarından (KPSS) KPSSP6, KPSSP7, KPSSP16, KPSSP21, KPSSP26, KPSSP31, KPSSP36, KPSSP41 puan türlerinden herhangi birinden 80 ve üzeri puan almış olmak kaydıyla; müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde; alınacak İl Göç Uzman Yardımcısı sayısının 20 katı aday arasına girmek (son sıradaki aday ile eşit puana sahip adaylar da yazılı sınava çağrılırlar),01 Ocak 2018 tarihi itibariyle 35 (otuzbeş) yaşını doldurmamış (01.01.1983 ve daha sonra doğmuş olanlar başvurabilir) olması gerekmektedir.

Başvurular asıl Yapılacak?

Göç İdaresi personel alımı başvuruları bugün itibariyle başlamış olup başvuru yapacak adayların Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi https://www.sinav.asbu.edu.tr/ internet adresinden müracaatlarını yapması gerekmektedir. Personel alımı için yapılacak Giriş Sınavına başvurular 24 Ocak 2018 Çarşamba günü saat 09.00’da başlayıp 02 Şubat 2018 Cuma günü saat 23.59’da sona erecektir.

Memur ve Personel Alımlarından Haberdar Olmak İçin:

KPSSCAFE android uygulamamızı ücretsiz indirmek için ---->>> TIKLAYIN

KPSSCAFE iOS uygulamamızı ücretsiz indirmek için----> TIKLAYIN

Kpsscafe.com.tr  | Ankara

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


DPB'de Az Önce Yayımlandı: MSB En Az Lise Mezunu 42 Personel Alacak
DPB'de Az Önce Yayımlandı: MSB En Az Lise Mezunu 42 Personel Alacak
2018 İş Bankası En Az Lise Mezunu Personel Alım İlanı Yayımlandı
2018 İş Bankası En Az Lise Mezunu Personel Alım İlanı Yayımlandı
MSB Açıktan Kadrolu 94 Lise Mezunu Memur Alıyor-İşte Alım Yapılan Kadrolar
MSB Açıktan Kadrolu 94 Lise Mezunu Memur Alıyor-İşte Alım Yapılan Kadrolar
Lise Mezunu Askerlik Şartsız Uzman Erbaş (JÖH) Alımında Flaş Gelişme
Lise Mezunu Askerlik Şartsız Uzman Erbaş (JÖH) Alımında Flaş Gelişme
Anahtar Kelimeler:
Göç Idaresi Personel AlımıMemur AlımıDpb IlanKPSSMemur Alımı 2018
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İlan Yayımlandı: SGK 3 Kadroya Kamu Personeli Alımı Yapacak
İlan Yayımlandı: SGK 3 Kadroya Kamu Personeli Alımı Yapacak
Göç İdaresi Kamu Personel Alımı Başvuruları Başlıyor-Başvuru Şartları Açıklandı
Göç İdaresi Kamu Personel Alımı Başvuruları Başlıyor-Başvuru Şartları Açıklandı
MSB Açıktan Kadrolu 94 Lise Mezunu Memur Alıyor-İşte Alım Yapılan Kadrolar
MSB Açıktan Kadrolu 94 Lise Mezunu Memur Alıyor-İşte Alım Yapılan Kadrolar

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim