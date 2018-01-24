Göç İdaresi Memur Alımı Başvuruları Bugün Başladı-İşte Başvuru Ekranı

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü personel alım ilanı geçtiğimiz gün Devlet Personel Başkanlığı üzerinden yayımlanmıştı. Yayımlanan ilan için başvurular bugün itibariyle alınmaya başlandı.

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğünce yayımlanan ilanda, kuruma 20 memur alımı yapılacağı bildirilirken; personel alımı için başvuruların 24 Ocak 2018 Çarşamba tarihi itibariyle başlayacağına yer verildi. Genel İdare Hizmetleri Sınıfında istihdam etmek üzere yapılacak 20 Göç Uzman Yardımcısı alımı için detayları Kpsscafe.com.tr olarak takipçilerimizle paylaşıyoruz...

Kimler Başvurabilir?

Göç İdaresi personel alımına başvuru yapacak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşıyor olması, en az 4 yıllık eğitim veren fakültelerin, Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinden mezun olması, başvuru tarihinin son günü itibariyle geçerlilik süresi dolmamış Kamu Personeli Seçme Sınavlarından (KPSS) KPSSP6, KPSSP7, KPSSP16, KPSSP21, KPSSP26, KPSSP31, KPSSP36, KPSSP41 puan türlerinden herhangi birinden 80 ve üzeri puan almış olmak kaydıyla; müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde; alınacak İl Göç Uzman Yardımcısı sayısının 20 katı aday arasına girmek (son sıradaki aday ile eşit puana sahip adaylar da yazılı sınava çağrılırlar),01 Ocak 2018 tarihi itibariyle 35 (otuzbeş) yaşını doldurmamış (01.01.1983 ve daha sonra doğmuş olanlar başvurabilir) olması gerekmektedir.

Başvurular asıl Yapılacak?

Göç İdaresi personel alımı başvuruları bugün itibariyle başlamış olup başvuru yapacak adayların Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi https://www.sinav.asbu.edu.tr/ internet adresinden müracaatlarını yapması gerekmektedir. Personel alımı için yapılacak Giriş Sınavına başvurular 24 Ocak 2018 Çarşamba günü saat 09.00’da başlayıp 02 Şubat 2018 Cuma günü saat 23.59’da sona erecektir.

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