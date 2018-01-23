Göç İdaresi Kamu Personel Alımı Başvuruları Başlıyor-Başvuru Şartları Açıklandı

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü personel alım ilanı geçtiğimiz gün Devlet Personel Başkanlığı üzerinden yayımlandı.

Göç İdaresi tarafından yayımlanan ilanda 20 memur alımı yapılacağı bildirildi. Yayımlanan ilana başvurular 24 Ocak 2018 Çarşamba tarihi itibariyle başlayacak. Genel İdare Hizmetleri Sınıfında istihdam etmek üzere toplamda 20 Göç Uzman Yardımcısı alımı yapılacağı bildirildi.

Başvuru Şartları

# 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

# En az 4 yıllık eğitim veren fakültelerin, Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinden mezun olmak,

# Başvuru tarihinin son günü itibariyle geçerlilik süresi dolmamış Kamu Personeli Seçme Sınavlarından (KPSS) KPSSP6, KPSSP7, KPSSP16, KPSSP21, KPSSP26, KPSSP31, KPSSP36, KPSSP41 puan türlerinden herhangi birinden 80 ve üzeri puan almış olmak kaydıyla; müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde; alınacak İl Göç Uzman Yardımcısı sayısının 20 katı aday arasına girmek (son sıradaki aday ile eşit puana sahip adaylar da yazılı sınava çağrılırlar),

# 01 Ocak 2018 tarihi itibariyle 35 (otuzbeş) yaşını doldurmamış (01.01.1983 ve daha sonra doğmuş olanlar başvurabilir) olmak.

Başvuru Şekli

Giriş Sınavı başvuruları Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi tarafından https://www.sinav.asbu.edu.tr/ internet adresinden alınacaktır. Giriş Sınavı başvuruları 24 Ocak 2018 Çarşamba günü saat 09.00’da başlayıp 02 Şubat 2018 Cuma günü saat 23.59’da sona erecektir.

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Kpsscafe.com.tr | Ankara- ÖZEL HABER