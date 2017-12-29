Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Memur Alımı İlanları Yayımlandı

T.C. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Müdürlüğü'nün Göç Uzman Yardımcılığı Giriş sınavı ve İl Göç Uzman Yardımcılığı giriş sınavı ile ilgili duyuru kurum resmi sitesi ve Devlet Personel Başkanlığında yayımlandı. Yapılan duyurularda Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nün gerçekleştirilecek sınav sonuçlarına göre 14 Göç Uzman Yardımcısı, 20 İl Göç Uzman Yardımcısı alımı yapacağı belirtildi.

Göç Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı ile ilgili yapılan duyuruda : "İçişleri Bakanlığına bağlı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü merkez teşkilatında boş bulunan Genel İdare Hizmetleri Sınıfından (GİH) 8 inci dereceden toplam (14) adet Göç Uzman Yardımcısı kadrosuna 11 Temmuz 2013 tarihli ve 28704 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Göç Uzmanlığı Yönetmeliği hükümleri uyarınca Göç Uzmanı olarak yetiştirilmek üzere giriş sınavı ile Göç Uzman Yardımcısı alınacaktır. Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı yapılacaktır. Yazılı sınav başvurularının alınması ve yazılı sınav, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesine yaptırılacaktır. Sözlü sınav ise Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından yapılacaktır." ifadelerine yer verilirken, söz konusu alım için başvuru şartları da açıklandı.

GÖÇ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI BAŞVURU ŞARTLARI

SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

2- En az 4 yıllık eğitim veren fakültelerin, ilanda belirtilen bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından birini bitirmiş olmak,

3- Başvuru tarihinin son günü itibariyle geçerlilik süresi dolmamış Kamu Personeli Seçme Sınavlarından (KPSS) KPSSP6, KPSSP7, KPSSP16, KPSSP21, KPSSP26, KPSSP31, KPSSP36, KPSSP41 puan türlerinden herhangi birinden 80 ve üzeri puan almış olmak kaydıyla; müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde; alınacak Göç Uzman Yardımcısı sayısının 20 katı aday arasına girmek (son sıradaki aday ile eşit puana sahip adaylar da yazılı sınava çağrılırlar),

4- 01 Ocak 2018 tarihi itibariyle 35 (otuzbeş) yaşını doldurmamış (01.01.1983 ve daha sonra doğmuş olanlar başvurabilir) olmak.

İL GÖÇ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI BAŞVURU ŞARTLARI

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

2- En az 4 yıllık eğitim veren fakültelerin, ilanda belirtilen bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından birini bitirmiş olmak,

3- Başvuru tarihinin son günü itibariyle geçerlilik süresi dolmamış Kamu Personeli Seçme Sınavlarından (KPSS) KPSSP6, KPSSP7, KPSSP16, KPSSP21, KPSSP26, KPSSP31, KPSSP36, KPSSP41 puan türlerinden herhangi birinden 80 ve üzeri puan almış olmak kaydıyla; müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde; alınacak İl Göç Uzman Yardımcısı sayısının 20 katı aday arasına girmek (son sıradaki aday ile eşit puana sahip adaylar da yazılı sınava çağrılırlar), 4- 01 Ocak 2018 tarihi itibariyle 35 (otuzbeş) yaşını doldurmamış (01.01.1983 ve daha sonra doğmuş olanlar başvurabilir) olmak.

SINAV BAŞVURUSU

1- Giriş Sınavı başvuruları Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi tarafından https://www.sinav.asbu.edu.tr/ internet adresinden alınacaktır. Giriş Sınavı başvuruları 24 Ocak 2018 Çarşamba günü saat 09.00’da başlayıp 02 Şubat 2018 Cuma günü saat 23.59’da sona erecektir

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