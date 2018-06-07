GİB Az Önce Yayımladı: 70 KPSS ile 25 Kamu Personel Alımı Yapılacak

Gelir İdaresi başkanlığı tarafından bugün 2 adet ilan yayımlandı. Yayımlanan ikinci ilanda 35 adet avukat alımı yapılacağı bildirildi.
Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan ilanda aşağıdaki illerde istihdam etmek üzere 35 adet avukat alımı yapılacağı bildirildi.
|
VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
|
KONTENJAN
|
TOPLAM
|
ANKARA
|
7
|
35
|
ANTALYA
|
1
|
BÜYÜK MÜKELLEFLER (İSTANBUL)
|
1
|
HATAY
|
1
|
İSTANBUL
|
22
|
KOCAELİ
|
1
|
MERSİN
|
1
|
ŞANLIURFA
|
1
BAŞVURU ŞARTLARI
- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak,
- En az dört yıllık lisans eğitimi veren bir hukuk fakültesini bitirmiş olmak,
- Başvuru tarihinin son günü itibarıyla avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak,
- 01.01.2018 tarihi itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak (01.01.198 3 tarihinde veya bu tarihten sonra doğmuş olmak),
- Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak,
- Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmamak,
- ÖSYM tarafından 22 Mayıs 2016 tarihinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (B) Grubu KPSSP3 türünden 70 (yetmiş) ve üzeri puan almış olmak,
BAŞVURU
İlana başvurular, 19 Haziran 2018 Salı günü başlayıp 28 Haziran 2018 Perşembe günü saat 17.30'da sona erecektir.
Başvurular, adayların http://sinav.gib.gov.tr adresindeki "Online Sınav Sistemi" ne kayıt olarak, sistemde yer alan sınav başvuru formunu elektronik ortamda doldurmaları suretiyle yapılacaktır. Başvuru formunun doldurulmasına ilişkin açıklamalar internet sitesinde yer almaktadır.
KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA