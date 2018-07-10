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GİB 400 Kamu Personeli Alımı Başvuru Ekranı Açıldı (DGUY Alımı)

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı 400 kamu personeli alımı başvuru ekranı açıldı. Başvuru ekranının açılması ile birlikte adaylar başvurularını yapmaya başladı.

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GİB 400 Kamu Personeli Alımı Başvuru Ekranı Açıldı (DGUY Alımı)

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı 400 kamu personeli alımı başvuru ekranı açıldı. Başvuru ekranının açılması ile birlikte adaylar başvurularını yapmaya başladı.

10 Temmuz 2018 Salı 18:54
GİB 400 Kamu Personeli Alımı Başvuru Ekranı Açıldı (DGUY Alımı)

Gelir İdaresi Başkanlığı 400 Devlet Gelir Uzman Yadımcısı alımı başvurusu başladı.

Geçtiğimiz ay yayımlanan ilanda Malliye Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı bünyesinde istihdam etmek üzere farklı bölüm mezunları arasından 400 adet kamu personeli alımı yapılacağına yer verildi. İlanın yayımlanmasının ardından başvurular 10 Temmuz'da yani bugün başladı.

Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan yapılan duyuruda başvuruların internet üzerinden alınmaya başladığına yer verildi. 4 Ağustos'ta yapılacak yazılı ve daha sonraki tarihlerde yapılacak sözlü sınavla gerçekleştirilecek kamu personeli alımı için istenen mezuniyet şartı şu şekilde;

BAŞVURU ŞARTLARI

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak,

01.01.2018 tarihi itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak (01.01.1983 tarihinde veya bu tarihten sonra doğmuş olmak),

ÖSYM tarafından 21 Mayıs 2017 ile 27-28 Mayıs 2017 tarihlerinde yapılan Kamu Personel Seçme Sınavından 1. Grup için KPSSP48 türünden, 2. Grup için KPSSP3 türünden ve 3. Grup için KPSSP12 türünden 70 ve üzeri puan almış olmak.

BAŞVURU

İlana başvurular aşağıdaki bağlantı adresi üzerinden 19 Temmuz tarihine kadar alınacak. Yukarıdaki şartları taşıyan ve Devlet gelir Uzman Yardımcısı olmak isteyen adaylar aşağıdaki bağlantı adresinden kayıt olarak başvurusunu yapabilir.

Başvuru ekranına gitmek için TIKLAYIN

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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