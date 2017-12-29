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Gençlik ve Spor Bakanlığı Personel Alımı Yapacak! Kimler Başvuru Yapabilir?

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın uzman yardımcısı alımı için gerçekleştireceği sınava dair detaylar açıklandı. Gençlik ve Spor Bakanlığı Personel Alımı hakkında tüm detaylar ve daha fazlası kpss cafe adresinde...

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Gençlik ve Spor Bakanlığı Personel Alımı Yapacak! Kimler Başvuru Yapabilir?

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın uzman yardımcısı alımı için gerçekleştireceği sınava dair detaylar açıklandı. Gençlik ve Spor Bakanlığı Personel Alımı hakkında tüm detaylar ve daha fazlası kpss cafe adresinde...

29 Aralık 2017 Cuma 16:26
Gençlik ve Spor Bakanlığı Personel Alımı Yapacak! Kimler Başvuru Yapabilir?

Gençlik ve Spor Bakanlığı Personel Alımı Yapacak! Kimler Başvuru Yapabilir?

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın uzman yardımcısı alımı için gerçekleştireceği sınava dair detaylar açıklandı. Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Gençlik ve Spor Bakanlığı merkez teşkilatında istihdam edilmek ve Gençlik ve Spor Uzmanı olarak yetiştirilmek üzere Genel İdare Hizmetleri Sınıfından 9 uncu, 8 inci ve 7 nci derecelerden boş bulunan 30 (otuz) adet kadroya, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Gençlik ve Spor Uzman ve Uzman Yardımcılığı Sınav, Atama, Yetiştirilme, Görev ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yarışma Sınavı ile Gençlik ve Spor Uzman Yardımcısı alımı yapılacaktır." ifadelerine yer verilirken, başvuruda bulunacak adayların KPSS'ye girmiş olması gerektiği belirtildi. Kontenjan ve KPSS puan türleri aşağıdaki gibidir.

Bölüm

Grup

Mezun Olunan Fakülte/Bölüm

Kadro Adedi

KPSS Puan Türü

KPSS Taban Puanı

1. Bölüm

1. Grup

Siyasal Bilgiler, İktisadi ve İdari Bilimler, İktisat, İşletme Fakülteleri Mezunları

10

P3

70

2. Bölüm

1. Grup

Sosyoloji Bölümü Mezunları

10

P3

70

2. Grup

Psikoloji Bölümü Mezunları

10

Başvurular 5 Şubat ile 16 Şubat 2018 tarihleri arasında gerçekleşecek. Başvuru işlemleri Bakanlığın resmi sitesi www.gsb.gov.tr üzerinden e-Devlet şifreleriyle gerçekleştirilebilecek. Personel alımına başvuruda bulunmak isteyen adayların aşağıdaki genel şartlarını da dikkatle incelemesi gerekiyor.

BAŞVURU ŞARTLARI

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak.

b) Üniversitelerin en az dört yıllık eğitim veren ve yukarıda belirtilen öğrenim dallarından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak.

c) ÖSYM tarafından 21-28 Mayıs 2017 tarihleri arasında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında, yukarıda, fakülte veya bölümlere göre belirlenen puan türlerinden yetmiş taban puanı almak kaydıyla başvuruda bulunanların en yüksek puana göre sıralanması neticesinde, her grup için ayrı ayrı olmak üzere alınacak Gençlik ve Spor Uzman Yardımcısı sayısının yirmi katı aday arasında bulunmak (son sıradaki adayla aynı puana sahip adaylar da Yarışma Sınavına çağırılacaktır).

ç) Sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak.

KPSSCAFE.COM.TR - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 29.12.2017 16:49
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