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Gelir İdaresi Başkanlığı 400 Kamu Personeli Alımı Yapacak

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından bir ilan yayımlandı. DPB aracılığıyla az önce yayımlanan ilanda 40 adet Devlet Gelir uzman Yardımcısı alımı yapılacağı bildirildi.

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Gelir İdaresi Başkanlığı 400 Kamu Personeli Alımı Yapacak

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından bir ilan yayımlandı. DPB aracılığıyla az önce yayımlanan ilanda 40 adet Devlet Gelir uzman Yardımcısı alımı yapılacağı bildirildi.

07 Haziran 2018 Perşembe 10:46
Gelir İdaresi Başkanlığı 400 Kamu Personeli Alımı Yapacak

Gelir İdaresi Başkanlığı beklenen ilanı yayımladı.

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafındna az önce DPB'de yayımlanan ilanda 400 Gelir Uzman Yardımcısı alımı yapılacağı bildirildi. 

Grup

Puan Türü

Fakülte/Bölüm

Atanacak

Yer

Kontenjan

Sayısı

1. Grup

KPSSP48

Hukuk,

Siyasal Bilgiler,

İktisat,

İşletme,

İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri.

ANKARA

300

2. Grup

KPSSP3

Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği,

Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Enformasyon Sistemleri Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği.

ANKARA

50

3. Grup

KPSSP12

İstatistik

ANKARA

50

BAŞVURU TARİHİ VE ŞEKLİ

Başvurular, 10 Temmuz 2018 Salı günü başlayıp, 19 Temmuz 2018 Perşembe günü saat 17.30'da sona erecektir.

Başvurular, adayların http://sinav.gib.gov.tr adresindeki "Online Sınav Sistemi"ne kayıt olarak, sistemde yer alan sınav başvuru formunu elektronik ortamda doldurmaları suretiyle yapılacaktır. Başvuru formunun doldurulmasına ilişkin açıklamalar internet sitesinde yer almaktadır.

BAŞVURU ŞARTLARI

  • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak,
  • En az dört yıllık lisans eğitimi veren bir hukuk fakültesini bitirmiş olmak,
  • Başvuru tarihinin son günü itibarıyla avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak,
  • 01.01.2018 tarihi itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak (01.01.1983 tarihinde veya bu tarihten sonra doğmuş olmak),
  • Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak,
  • Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmamak,
  • ÖSYM tarafından 22 Mayıs 2016 tarihinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (B) Grubu KPSSP3 türünden 70 (yetmiş) ve üzeri puan almış olmak,
  • Süresi içinde başvuru yapmış olmak. 

KPSSCAFE.COM.TR  |  ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 07.06.2018 10:53
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