Eyülsultan Belediyesi'ne Zabıta Memuru Alımı Yapılacak! Başvuru Şartları Açıklandı

İstanbul Eyüpsultan Belediye Başkanlığı'nın zabıta memuru alımı yapacağına dair duyuru yayımlandı. Belediyenin resmi sayfasından, Devlet Personel Başkanlığı'ndan ve çeşitli basın yayın kuruluşlarından yapılan duyuruda alıma dair, "Eyüpsultan Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere, Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydı ile belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla Zabıta Memuru alınacaktır." ifadelerine yer verilirken, başvuru genel şartları ve kontenjan bilgisi aşağıdaki gibi oldu:

Sıra No Kadro Unvanı Sınıfı Kadro Derecesi Adedi Niteliği Cinsiyet KpssTürü KpssPuanı 1 Zabıta Memuru GİH 9 7 Herhangi bir lisans programından mezun olmak. Erkek/Kadın KPSSP3 En az 65 puan 2 Zabıta Memuru GİH 10 11 Herhangi bir ön lisans programından mezun olmak. Erkek/Kadın KPSSP93 En az 65 puan 3 Zabıta Memuru GİH 10 2 Ulaştırma, Karayolu Ulaşımı ve Trafik, Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri ön lisans programlarının birinden mezun olmak. Erkek/Kadın KPSSP93 En az 65 puan 4 Zabıta Memuru GİH 9 1 Endüstri Mühendisliği veya Endüstri ve Sistem Mühendisliği lisans programından mezun olmak. Erkek/Kadın KPSSP3 En az 65 puan 5 Zabıta Memuru GİH 10 1 Gıda Kalite ve Sağlık Kontrol/Gıda Kalitesi ve Sağlık Kontrolü, Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi, Gıda Teknolojisi, Gıda Teknikerliği ön lisans programlarının birinden mezun olmak. Erkek/Kadın KPSSP93 En az 65 puan 6 Zabıta Memuru GİH 9 3 Halkla İlişkiler ve Tanıtım lisans programından mezun olmak. Erkek/Kadın KPPSP3 En az 65 puan

1. BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:

İlan edilen memur kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

. Türk vatandaşı olmak.

. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak.

. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak.

. İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

. Yaptırılacak güvenlik soruşturması sonucunda göreve başlamasında bir sakınca bulunmamak.

2. BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI:

a. İlan edilen Zabıta Memuru kadro unvanı için son olarak mezun olunan okul itibariyle öğrenim şartlarını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2016 yılı KPSSP3, KPSSP93 Kamu Personel Seçme Sınavına girmiş ve belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak.

b. Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.

c. 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen genel şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesi özel şartlara göre, zabıta memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması ve sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır.

d. Herhangi bir lisans programından mezun olan adayların geçerli KPDS/YDS İngilizce ve/veya Arapça sınavından en az (B) seviyesinde puan almış olması gerekmektedir.

e. Halkla İlişkiler ve Tanıtım lisans programından mezun olan adayların M.E.B.'den onaylı Bilgisayar İşletmeni Sertifikası sahibi olması gerekmektedir.

Başvurular 2 ile 17 Temmuz 2018 tarihinde gerçekleşecek. Başvuru formu www.eyupsultan.bel.tr adresinden temin edilebilecek. Başvuru için gerekli belgeler ve diğer detaylar ilgili internet sitesinden öğrenilebilecek.

KPSSCAFE - ANKARA