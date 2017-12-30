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ETİ Maden İşletmeleri Lise Mezunu Kadrolu İşçi Alacak (İŞKUR'dan Başvurular Başladı)

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kadrolu işçi alımı başvuruları İŞKUR üzerinden başladı. Geçtimiz haftalarda ETİ Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nden ve Devlet Personel Başkanlığı'ndan yayımlanan ilanda, Kuruma en az lise ve dengi okullardan mezun sürekli işçi statüsünde açıktan alım yapılacağı, bu alımlar için kontenjanın 56 olacağı belirtilmişti.

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ETİ Maden İşletmeleri Lise Mezunu Kadrolu İşçi Alacak (İŞKUR'dan Başvurular Başladı)

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kadrolu işçi alımı başvuruları İŞKUR üzerinden başladı. Geçtimiz haftalarda ETİ Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nden ve Devlet Personel Başkanlığı'ndan yayımlanan ilanda, Kuruma en az lise ve dengi okullardan mezun sürekli işçi statüsünde açıktan alım yapılacağı, bu alımlar için kontenjanın 56 olacağı belirtilmişti.

30 Aralık 2017 Cumartesi 13:58
ETİ Maden İşletmeleri Lise Mezunu Kadrolu İşçi Alacak (İŞKUR'dan Başvurular Başladı)

ETİ Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Açıktan Kadrolu İşçi Alacak

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kadrolu işçi alımı başvuruları İŞKUR üzerinden başladı. Geçtimiz haftalarda ETİ Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nden ve Devlet Personel Başkanlığı'ndan yayımlanan ilanda, Kuruma en az lise ve dengi okullardan mezun sürekli işçi statüsünde açıktan alım yapılacağı, bu alımlar için kontenjanın 56 olacağı belirtilmişti.

ETİ Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan duyuruda şu ifadelere yer verilmişti : "Teşekkülümüz Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğüne (Bandırma/BALIKESİR) 33, Kırka Bor İşletme Müdürlüğüne (Seyitgazi/ESKİŞEHİR) 13 ve Emet Bor İşletme Müdürlüğüne (Emet/KÜTAHYA) 10 daimi işçi için ilgili mercilerden gerekli izinler alınmıştır. Aşağıdaki tabloda belirtilen toplam 56 daimi işçinin, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre, ulusal düzeyde karşılanması için Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Altındağ Hizmet Merkezine 21.12.2017 tarih ve 30526 sayılı yazımız ile işgücü talebinde bulunulmuş olup söz konusu talebimizin 29.12.2017 tarihinde yayımlanması istenilmiştir. Söz konusu 56 daimi işçi için aranılan şartlar, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Altındağ Hizmet Merkezi tarafından, www.iskur.gov.tr internet sayfasında 29.12.2017 tarihinde yayımlanacak olup isteklilerin söz konusu ilanı takip etmeleri gerekmektedir."

KPSSCAFE.COM.TR - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 30.12.2017 14:01
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Hakan Değirmencioğlu 3 saat önce

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