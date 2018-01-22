Enerji Bakanlığı 2 Kadroya Memur Alımı Yapıyor-Başvurular Başladı

Enerji Bakanlığı personel alımı başvuruları başladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından geçtiğimiz hafta Devlet Personel Başkanlığı resmi internet sayfası üzerinden iki adet personel alım ilanı yayımlandı.Enerji Bakanlığı tarafından yayımlanan ilanlarda 10 adet Avukat ve 20 adet Enerji ve Tabii Kaynaklar Uzman Yardımcısı alımı olmak üzere toplamda 30 personel alımı yapılacağı açıklandı. Yayımlanan ilanlara başvurular bugün itibariyle başladı. Memur adayları ise Enerji Bakanlığı personel alımına başvuruların nasıl yapılacağını araştırmaya başladı. Biz de Kpsscafe.com.tr olarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı personel alımı başvurularını bu başlığımız altında adaylarla paylaştık.

Avukat Alımı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Avukat pozisyonunda istihdam etmek üzere 10 adet personel alımı yapacağını duyurdu. Hukuk Fakültesi mezunları arasından yapılacak personel alımına başvuru yapacak adayların 2016 tarihinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSSP3 puan türünden en az 75 puan almış olması şartı aranıyor. 2 Şubat tarihine kadar alınacak başvurular için adayların belirtilen evrakları Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Personel Dairesi Başkanlığından (Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. No:2 Bahçelievler-Çankaya/ANKARA) adresine elden veya posta yolu ile iletmesi gerekmektedir. Adaylar başvuru formu, mezuniyet belgesinin onaylı örneği, avukatlık tuhsatnamesinin onaylı örneği, 2 fotoğraf, KPSS sonuç belgesi ve CV'leri ile müracaatlarını yapması gerekmektedir.

Uzman Yardımcısı Alımı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı aşağıdaki belirtilen bölümlerden mezun olan adaylar arasından toplamda 20 adet Enerji ve Tabii Kaynaklar Uzman Yardımcısı alımı yapacak. 2017 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında tabloda belirtilen puan türlerinden 75 ve üstü puan alan adayların başvuruları alınacak ve giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmaları şartı aranacak. Adayların aşağıdaki evraklarla birlikte 2 Şubat tarihine kadar ETKB Personel Dairesi Başkanlığına şahsen veya posta yolu ile başvuru yapması gerekmektedir. Adaylar başvuru sırasında başvuru formu, KPSS sonuç belgesi, Mezuniyet belgesinin onaylı örneği, iki adet fotoğraf ve CV'yi hazır bulunduracak.

Memur alım ilanları için;

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