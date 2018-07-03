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En Az Lise Mezunu Mülakatsız 944 Memur Alımı-KPSS Tercihleri Sona Eriyor

Kamu kurum ve kuruluşlarına en az lise mezunu adaylar arasından mülakatsız 944 memur alımı yapılıyor. KPS tercihleri ile alınan memur alımına başvurular sona eriyor. Başvuru detayları haberimizde.

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En Az Lise Mezunu Mülakatsız 944 Memur Alımı-KPSS Tercihleri Sona Eriyor

Kamu kurum ve kuruluşlarına en az lise mezunu adaylar arasından mülakatsız 944 memur alımı yapılıyor. KPS tercihleri ile alınan memur alımına başvurular sona eriyor. Başvuru detayları haberimizde.

03 Temmuz 2018 Salı 20:46
En Az Lise Mezunu Mülakatsız 944 Memur Alımı-KPSS Tercihleri Sona Eriyor

Kamu kurum ve kuruluşlarına en az lise mezunu adaylar arasından mülakatsız memur alımı yapılıyor.

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından yayımlanan KPSS 2018/1 Devlet Personel Başkanlığı Bazı Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına  1. Yerleştirme kılavuzunda, en az lise mezunu adaylar arasındna 944 adet memur alımı yapılacağına yer verildi. KPSS puan sınırı olmadan yapılan memur alımına başvurular 5 Temmuz günü sona erecek.

BAŞVURULAR SONA ERİYOR

ÖSYM Başkanlığı tarafından yapılan son uyarıda, KPSS tercihleri için başvuruların 5 Temmuz 23,59'a kadar alınacağına yer verildi. Tercihlerini yapan adayların ise 15 TL olan tercih ücretini  6 Temmuz mesai bitimine kadar anlaşmalı bankalara yatırması gerekmektedir.

Başvuru yapacak adaylarda yaş şartı aranmazken atamalar KPSS puan üstünlüğüne göre yapılacak. 22 Mayıs 2016, 16 Ekim 2016 ve 20 Kasım 2016 tarihlerinde yapılmış olan Kamu Personel Seçme Sınavlarından (2016-KPSS Lisans ve 2016-KPSS Ortaöğretim/Önlisans) birine girmiş ve bu sınavların en az birinden ilgili KPSS puanını almış olmaları gerekir.

Ataması yapılan adaylar, güvenlik soruşturmasının tercih sonuçları yapılmasının ardından atanacak.

TERCİHLER NASIL YAPILACAK?

Aşağıdaki bağlantı adreslerinde verilen kadrolara başvuru yapmak isteyen adayların ais.osym.gov.tr adresine gitmesi ve başvuru yapmak istediği kadro kodunu girerek tercihlerini ÖSYM'ye bildirmesi gerekmektedir.

Tercihlerini buradan ÖSYM'ye bildiren adaylar, 15 TL'lik başvuru ücretini aşağıdaki anlaşmalı bankalara yatıracak.

  • Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);
  • Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);
  • Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);
  • Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);
  • Türk Ekonomi Bankası’nın tüm şubeleri ve internet bankacılığı;
  • Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler;
  • ING Bank'ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç);
  • Vakıf Katılım Bankası'nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC'den başvuracak adaylar hariç);
  • Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.);
  • ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi (https://odeme.osym.gov.tr/)

SONUÇLAR NE ZAMAN?

KPSS tercih sonuçları için bir tarih belitilmedi. Ancak sonuçların, başvuruların sona ermesinden sonraki 2 hafta içinde açıklanması bekleniyor.

Genel Bilgiler

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>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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