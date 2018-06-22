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En Az Lise Mezunu Kadın-Erkek Zabıta ve Memur Alımı Başvuruları Başladı-50-60-70 KPSS ile

En az lise mezunu adaylar arasından yapılan zabıta, memur, mühendis, teknisyen ve veteriner alımı başvurusu bugün başladı. 50 KPSS ile yapılan alımın detayları haberimizde.

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En Az Lise Mezunu Kadın-Erkek Zabıta ve Memur Alımı Başvuruları Başladı-50-60-70 KPSS ile

En az lise mezunu adaylar arasından yapılan zabıta, memur, mühendis, teknisyen ve veteriner alımı başvurusu bugün başladı. 50 KPSS ile yapılan alımın detayları haberimizde.

22 Haziran 2018 Cuma 11:09
En Az Lise Mezunu Kadın-Erkek Zabıta ve Memur Alımı Başvuruları Başladı-50-60-70 KPSS ile

Boğazlıyan Belediye Başkanlığı 10 emur alımı başvuruları başladı.

Geçtiğimiz hafta yayımlanan duyuruda Boğazlıyan Belediye Başkanlığı, en az lise mezunu adaylar arasından 10 adet memur alımı yapacağını duyurdu. İlanın yayımlanmasının ardından başvurular bugün başladı. Memur, Zabıta Memuru, Teknisyen, Mühendis, Veteriner ve bilet Satış Memuru kadrosuna yapılan memur alımında toplam sayı 10 olarak açıklandı.

Bugün itibariyle başvuruların başlamasının ardından memur olmak isteyen adaylar başvuru şeklini ve şartlarını araştırmaya başladı. Biz de Kpsscafe.com.tr olarak detaylara haberimizde yer verdik.

ALIM YAPILAN KADROLAR

Kadro

Unvanı

Sınıfı

Adedi

Niteliği

KPSS Puan Türü

KPSS

Taban

Puanı

Memur

GİH

3

Çalışma Ekonomisi, Mimarlık Fakültesi, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinden mezun olmak.

KPSSP3

50

Memur

GİH

2

Lise ve dengi okul mezunu olmak

KPSSP94

50

Zabıta Memuru

GİH

1

Lise ve dengi okul mezunu olmak

KPSSP94

60

Bilet Satış Memuru

GİH

1

Lise ve dengi okul mezunu olmak

KPSSP94

50

Teknisyen

TH

1

Lise dengi mesleki veya teknik eğitim

öğretim veren okullardan mezun olmak,

KPSSP94

50

Mühendis

TH

1

Üniversitelerin Harita Mühendisliği bölümlerinden mezun olmak

KPSSP3

70

Veteriner

SH

1

Veterinerlik Fakültesi Mezunu Olmak

KPSSP3

50

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
  • Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
  • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; hehrangi bir suçtan dolayı mahkum olmamış olmak,
  • Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
  • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
  • İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.
  • Yaptırılacak güvenlik soruşturması sonucunda göreve başlamalarında bir sakınca bulunmamak.
  • Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.
  • Zabıta Memuru Kadrosu için; 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen genel şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesindeki özel şartlara göre, zabıta memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması ve sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır. Ayrıca bu kadroya başvuracaklar için görevini devamlı yapmasına engel olabilecek bedensel engeli bulunmamak şartı aranacaktır

BAŞVURU ŞEKLİ

İlana başvurular aşağıdaki evraklarla birlikte  6 Temmuz'a kadar yapılacak. Yozgat ili Boğazlıyan Belediyesi adresindeki Boğazlıyan Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne yapılacak alımlarda, Zabıta kadrosu için şahsen, diğer kadrolar için de şahsen veya iade taahhütlü posta ile başvuru yapılır.

Başvuru için istenen İş Talpe Formu Belediye tarafından henüz yayımlanmadı. İş Talep formu belediyeden alınmaktadır. 

TÜM MEMUR ve PERSONEL ALIMLARINDAN HABERDAR OLMAK İÇİN;

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>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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Ali 2 saat önce

Üniversitede mezunu olarak başvuru yaoabiliyor muyuz??

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cesaret 2 saat önce

Lise ve dengine bildigim kadariyla basvuramiyorsun ama diger universite bölumlerinden mezun isen basvurabiliyorsun

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Oku 2 saat önce

Myo mezunuyum kpss 60 aldım başvuru yapabiliyor muyum muu

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Oku 2 saat önce

Myo mezunuyum kpss 60 aldım başvuru yapabiliyor muyum muu

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Mine 2 saat önce

İs talep formu her belediyeden alınıyormu7

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Tuğba 2 saat önce

Arkadaş en az lise mezunu diyor ne demek sence bu lise ve üzeri mezunlar olabilir demek

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Muhammed 1 saat önce

Askerlik yapilmis mi olmasi gerekiyor arkadaslar birinde tecil olsada olur diyor sartlardada ilisigi bulunmamak diyor hangisidir aslolan

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