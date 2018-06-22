En Az Lise Mezunu Kadın-Erkek Zabıta ve Memur Alımı Başvuruları Başladı-50-60-70 KPSS ile

Boğazlıyan Belediye Başkanlığı 10 emur alımı başvuruları başladı.

Geçtiğimiz hafta yayımlanan duyuruda Boğazlıyan Belediye Başkanlığı, en az lise mezunu adaylar arasından 10 adet memur alımı yapacağını duyurdu. İlanın yayımlanmasının ardından başvurular bugün başladı. Memur, Zabıta Memuru, Teknisyen, Mühendis, Veteriner ve bilet Satış Memuru kadrosuna yapılan memur alımında toplam sayı 10 olarak açıklandı.

Bugün itibariyle başvuruların başlamasının ardından memur olmak isteyen adaylar başvuru şeklini ve şartlarını araştırmaya başladı. Biz de Kpsscafe.com.tr olarak detaylara haberimizde yer verdik.

ALIM YAPILAN KADROLAR

Kadro Unvanı Sınıfı Adedi Niteliği KPSS Puan Türü KPSS Taban Puanı Memur GİH 3 Çalışma Ekonomisi, Mimarlık Fakültesi, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinden mezun olmak. KPSSP3 50 Memur GİH 2 Lise ve dengi okul mezunu olmak KPSSP94 50 Zabıta Memuru GİH 1 Lise ve dengi okul mezunu olmak KPSSP94 60 Bilet Satış Memuru GİH 1 Lise ve dengi okul mezunu olmak KPSSP94 50 Teknisyen TH 1 Lise dengi mesleki veya teknik eğitim öğretim veren okullardan mezun olmak, KPSSP94 50 Mühendis TH 1 Üniversitelerin Harita Mühendisliği bölümlerinden mezun olmak KPSSP3 70 Veteriner SH 1 Veterinerlik Fakültesi Mezunu Olmak KPSSP3 50

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; hehrangi bir suçtan dolayı mahkum olmamış olmak,

Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

Yaptırılacak güvenlik soruşturması sonucunda göreve başlamalarında bir sakınca bulunmamak.

Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.

Zabıta Memuru Kadrosu için; 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen genel şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesindeki özel şartlara göre, zabıta memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması ve sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır. Ayrıca bu kadroya başvuracaklar için görevini devamlı yapmasına engel olabilecek bedensel engeli bulunmamak şartı aranacaktır

BAŞVURU ŞEKLİ

İlana başvurular aşağıdaki evraklarla birlikte 6 Temmuz'a kadar yapılacak. Yozgat ili Boğazlıyan Belediyesi adresindeki Boğazlıyan Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne yapılacak alımlarda, Zabıta kadrosu için şahsen, diğer kadrolar için de şahsen veya iade taahhütlü posta ile başvuru yapılır.

Başvuru için istenen İş Talpe Formu Belediye tarafından henüz yayımlanmadı. İş Talep formu belediyeden alınmaktadır.

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