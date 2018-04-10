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En Az Lise Mezunu 575 Memur Alımı İnternetten Başvuru Ekranı

İki kamu kurumunun personel alımına başvurular önceki gün internet üzerinden başladı. En az lise mezunu ve KPSS 60 şartı ile yapılan kamu personeli alımına başvurular devam ediyor.

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En Az Lise Mezunu 575 Memur Alımı İnternetten Başvuru Ekranı

İki kamu kurumunun personel alımına başvurular önceki gün internet üzerinden başladı. En az lise mezunu ve KPSS 60 şartı ile yapılan kamu personeli alımına başvurular devam ediyor.

10 Nisan 2018 Salı 09:39
En Az Lise Mezunu 575 Memur Alımı İnternetten Başvuru Ekranı

Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nün personel alımlarına başvurular önceki gün başladı.

İki kurumu kamu personeli alım ilanlarına başvuruların başlaması ile birlikte memur adayları, ilanın detaylarını ve başvuru ekranını araştırmaya başladı.Öte yandan memur adayları, başvuru şartları hakkında bizi mesaj yağmuruna tuttu. Biz de Göç İdaresi ve Sahil Güvenlik Komutanlığının memur alımı başvuru ekranını tek başlık altında verdik.

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI 240 PERSONEL ALIYOR

Sahil Güvenlik Komutanlığı, kendi bünyesinde farklı pozisyonlarda istihdam etmek üzere 240 sözleşmeli kamu personeli alımı yapıyor. KPSS 60 şartı ile ve en az lise mezunu adaylar arasından yapılan kamu personeli alımında başvuru süreci önceki gün başladı. Başvurular Sahil güvenlik Komutanlığı resmi sistesi üzerinden başladı. 30 Nisan'a kadar devam edecek başvuru için adayların başvurularını internet üzerinden yapması yeterli olacak. Başvuru şartlarına gitmek için TIKLAYIN Başvuru yapmak için TIKLAYIN

GÖÇ İDARESİ 335 PERSONEL ALIMI

İçişleri bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, merkez ve taşra teşkilatı bünyesinde boşta bulunan pozisyonlara lisans ve önlisans mezunları arasından atama yapacak. Sözlü mülakat ile yapılacak personel alımında başvuru süreci önceki gün başladı. E Devlet üzerinden alınan başvurularda adayların müracaatlarını 17 Nisan'a kadar yapması gerekmektedir. Başvuru şartlarına gitmek için TIKLAYIN Başvuru ekranına gitmek ve başvurunuzu yapmak için TIKLAYIN

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>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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