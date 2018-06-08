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En Az Lise Mezunu 50 KPSS ile Zabıta ve Memur Alımı İlanı DPB'de Yayımlandı

50 KPSS puanı ile en az lise mezunu adaylar arasından kadrolu memur alımı yapılacak. Boğazlıyan Belediye Başkanlığı tarafından önceki gün yayımlanan ilan bugün de DPB'de yayımlandı.

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En Az Lise Mezunu 50 KPSS ile Zabıta ve Memur Alımı İlanı DPB'de Yayımlandı

50 KPSS puanı ile en az lise mezunu adaylar arasından kadrolu memur alımı yapılacak. Boğazlıyan Belediye Başkanlığı tarafından önceki gün yayımlanan ilan bugün de DPB'de yayımlandı.

08 Haziran 2018 Cuma 10:36
En Az Lise Mezunu 50 KPSS ile Zabıta ve Memur Alımı İlanı DPB'de Yayımlandı

Boğazlıyan Belediye Başkanlığı memur alım ilanı DPB'de yayımlandı.

Devlet Personel Başkanlığı resmi internet sayfası aracılığıyla yayımlanan ilanda Boğazlıyan Belediye Başkanlığı, kendi bünyesinde istihdam etmek üzere 10 adet memur alımı yapacağını duyurdu. Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği ve Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre yapılacak memur alımı için istenen KPSS şartı 50.

Yayımlanan ilanda alınacak personellerin 5'inin memur, 1'inin zabıta memuru, 1'i bilet satış memuru, 1'i teknisyen, 1'i Mühendis ve 1 'inin de Veteriner kadrosunda istihdam edileceğine yer verildi.

Sıra

No

Kadro

Unvanı

Sınıfı

Derecesi

Adedi

Niteliği

Cinsiyeti

KPSS Puan Türü

KPSS

Taban

Puanı

1

Memur

GİH

7

3

Çalışma Ekonomisi, Mimarlık Fakültesi, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinden mezun olmak.

Erkek/

Kadın

KPSSP3

50

2

Memur

GİH

7

2

Lise ve dengi okul mezunu olmak

Erkek/

Kadın

KPSSP94

50

3

Zabıta Memuru

GİH

7

1

Lise ve dengi okul mezunu olmak

Erkek/

Kadın

KPSSP94

60

4

Bilet Satış Memuru

GİH

10

1

Lise ve dengi okul mezunu olmak

Erkek/

Kadın

KPSSP94

50

5

Teknisyen

TH

8

1

Lise dengi mesleki veya teknik eğitim

öğretim veren okullardan mezun olmak,

Erkek/

Kadın

KPSSP94

50

6

Mühendis

TH

5

1

Üniversitelerin Harita Mühendisliği bölümlerinden mezun olmak

Erkek/

Kadın

KPSSP3

70

7

Veteriner

SH

5

1

Veterinerlik Fakültesi Mezunu Olmak

Erkek/

Kadın

KPSSP3

50

BAŞVURU ŞARTLARI

  • Türk vatandaşı olmak.
  • Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
  • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak.
  • Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
  • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
  • İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.
  • Yaptırılacak güvenlik soruşturması sonucunda göreve başlamalarında bir sakınca bulunmamak.

ÖZEL ŞARTLAR

  • Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.
  • Zabıta Memuru Kadrosu için; 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen genel şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesindeki özel şartlara göre, zabıta memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması ve sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır. Ayrıca bu kadroya başvuracaklar için görevini devamlı yapmasına engel olabilecek bedensel engeli bulunmamak şartı aranacaktır.

BAŞVURU ŞEKLİ

Başvurular 22.06.2018 -06.07.2018 tarihleri arasında aşağıdaki evraklarla birlikte Yozgat ili Boğazlıyan Belediyesi adresindeki Boğazlıyan Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne yapılacaktır.  Zabıta memuru başvuruları şahsen yapılacaktır. Memur kadrolarına başvurular şahsen veya iadeli taahhütlü posta yoluyla yapılacaktır.

  • İş Talep Formu Kurumumuzdan temin edilecektir.
  • Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının fotokopisi,
  • Diploma veya Mezuniyet belgesinin noter onaylı fotokopisi,
  • Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin noter onaylı fotokopisi,
  • KPSS Sonuç Belgesinin çıktısı,
  • Askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı.
  • Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
  • 2 Fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak),

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>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 08.06.2018 13:30
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murat 8 saat önce

ben engeliyi beni işen alin engeli oranı %60

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Murat Güzel 7 saat önce

30 yaşından büyükler emekli edilsin ne olsa yaş sınırından dolayı işe giremiyoruz

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mehmet 5 saat önce

82 puan bir şey gelir mi

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