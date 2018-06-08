En Az Lise Mezunu 50 KPSS ile Zabıta ve Memur Alımı İlanı DPB'de Yayımlandı

Boğazlıyan Belediye Başkanlığı memur alım ilanı DPB'de yayımlandı.

Devlet Personel Başkanlığı resmi internet sayfası aracılığıyla yayımlanan ilanda Boğazlıyan Belediye Başkanlığı, kendi bünyesinde istihdam etmek üzere 10 adet memur alımı yapacağını duyurdu. Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği ve Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre yapılacak memur alımı için istenen KPSS şartı 50.

Yayımlanan ilanda alınacak personellerin 5'inin memur, 1'inin zabıta memuru, 1'i bilet satış memuru, 1'i teknisyen, 1'i Mühendis ve 1 'inin de Veteriner kadrosunda istihdam edileceğine yer verildi.

Sıra No Kadro Unvanı Sınıfı Derecesi Adedi Niteliği Cinsiyeti KPSS Puan Türü KPSS Taban Puanı 1 Memur GİH 7 3 Çalışma Ekonomisi, Mimarlık Fakültesi, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinden mezun olmak. Erkek/ Kadın KPSSP3 50 2 Memur GİH 7 2 Lise ve dengi okul mezunu olmak Erkek/ Kadın KPSSP94 50 3 Zabıta Memuru GİH 7 1 Lise ve dengi okul mezunu olmak Erkek/ Kadın KPSSP94 60 4 Bilet Satış Memuru GİH 10 1 Lise ve dengi okul mezunu olmak Erkek/ Kadın KPSSP94 50 5 Teknisyen TH 8 1 Lise dengi mesleki veya teknik eğitim öğretim veren okullardan mezun olmak, Erkek/ Kadın KPSSP94 50 6 Mühendis TH 5 1 Üniversitelerin Harita Mühendisliği bölümlerinden mezun olmak Erkek/ Kadın KPSSP3 70 7 Veteriner SH 5 1 Veterinerlik Fakültesi Mezunu Olmak Erkek/ Kadın KPSSP3 50

BAŞVURU ŞARTLARI

Türk vatandaşı olmak.

Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak.

Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

Yaptırılacak güvenlik soruşturması sonucunda göreve başlamalarında bir sakınca bulunmamak.

ÖZEL ŞARTLAR

Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.

Zabıta Memuru Kadrosu için; 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen genel şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesindeki özel şartlara göre, zabıta memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması ve sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır. Ayrıca bu kadroya başvuracaklar için görevini devamlı yapmasına engel olabilecek bedensel engeli bulunmamak şartı aranacaktır.

BAŞVURU ŞEKLİ

Başvurular 22.06.2018 -06.07.2018 tarihleri arasında aşağıdaki evraklarla birlikte Yozgat ili Boğazlıyan Belediyesi adresindeki Boğazlıyan Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne yapılacaktır. Zabıta memuru başvuruları şahsen yapılacaktır. Memur kadrolarına başvurular şahsen veya iadeli taahhütlü posta yoluyla yapılacaktır.

İş Talep Formu Kurumumuzdan temin edilecektir.

Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının fotokopisi,

Diploma veya Mezuniyet belgesinin noter onaylı fotokopisi,

Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin noter onaylı fotokopisi,

KPSS Sonuç Belgesinin çıktısı,

Askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı.

Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,

2 Fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak),

MEMUR ALIM İLANLARINDAN ANINDA HABERDAR OLMAK İÇİN;

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